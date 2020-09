Budgetaftale med skattestigning og flere plejeboliger

Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre har søndag 20. september indgået en budgetaftale for 2021-2024. Det er dermed 16 af byrådets 19 medlemmer, som står bag budgettet. Bo Nygaard Larsen (R), Emil Blücher (LA) og Brian Mørch (DF) er ikke med i aftalen.

Budgettet indeholder en skattestigning over de kommende fire år, som skal dække merudgiften i forbindelse med udligningsreformen, som slog fast, at Solrød Kommune skal betale endnu flere penge til andre kommuner i udligning.

Det har den konsekvens, at skatten stiger med 0,11 procentpoint i 2021, hvilket i gennemsnit per skatteyder betyder en skattestigning på 24,07 kr. pr. måned.

Den nuværende ejendomsskat fastholdes, og der er fortsat ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme, skriver Kommunen i en pressemeddelelse her til morgen.

Der står videre:

»Budgetaftalen sikrer samtidig Solrød Kommunes vækst og udvikling samtidig med, at det nuværende serviceniveau kan fortsætte og også kan rumme stigende udgifter til f.eks. flere ledige, sikre hjælp til en stigende gruppe af sårbare børn samt rumme udgifter forbundet med, at befolkningen i Solrød Kommune bliver ældre. Samtidig indeholder budgetaftalen også en udbygning af Plejecenter Christians Have.