Brandvæsenet havde helt styr på skorstensbranden i nat. Men det tog nogle timer, da branden betød, at det blev nødvendigt at skære tagkonstruktionen op.

Brandvæsen kæmpede længe med skorstensbrand

Beredskabsinspektør Torben Hvitvid fortæller, at branden udviklede sig til at få tag i tagkonstruktionen, som vanskeliggjorde arbejde med at få bugt med branden. Det blev nødvendigt at skære tagkonstruktionen op.