Se billedserie Guitaren er hans fortrukne instrument, når der skal lægges nye jazztoner på endnu et nummer. Foto: Le Lyrstrand

Brænder for Jazzens vide rammer

Solrød - 07. august 2021 kl. 06:51 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Han har nærmest musikken i blodet, fra begge sider af stamtræet - uden dog at være ud af en klassisk musikfamilie.

Det er måske det, der har givet Esben Brandt Eriksen smag for jazzmusikken, hvor vilde improvisationer ubesværet væves sammen med mere faste former i samspilllet.

- Jeg er ud af en familie, hvor der altid er blevet sunget, spillet klaver eller på guitar og trommer, ofte til familiefesterne, siger han og fortæller, at det på en måde var hans mor, der styrede ham i retning af guitarspillet. For som hun meget snusfornuftigt pointerede, så var den en del nemmere at slæbe rundt på end klaveret.

- Så i en alder af 6-7 år begyndte jeg at gå til skiftende giutarlærerer i området ved Odder, hvor jeg er vokset op, fortæller Esben Brandt Eriksen, der i dag bor i København med familien.

Tilbage i Jylland blev det også til undervisning på Odder Musikskole inden han flyttede til AArhus for at gå på gymnasiet.

Her havde han dog allerede fået appetit på at komme endnu længere væk og tættere på musikken.

- Jeg havde lidt udelængsel og ville gerne lidt væk fra den trygge andedam og ud for at opleve musikken andre steder, siger han og fortæller, hvordan det i første omgang blev til en bachelor i musik fra DCU (Berklee college of music) i Dublin.

- Det var rigtig sjovt at være af sted og Dublin er en dejlig by at være i, siger han om de fire år, han var der.

Esben Brandt Eriksen måtte dog også sande, at den traditionelle folkemusik i Irland fyldte mere end det jazzmiljø, han gerne ville være en del.

Så han tog hjem igen for at tage en kandidatgrad på Jysk Musikkonservatorium. Det var i form af en NOMAZZ-uddannelse, hvor han igen tog ud for at opleve musikken i andre miljøer; blandt andet i Stockholm og Helsinki.

- Det gav igen en mulighed for at lære nogle andre miljøer og kulturer at kende, der igen er med til, at jeg hurtigt kan komme ind på mennesker og spille i forskellige sammenhænge. Det var også bare fantastisk at opleve så mange dygtige lærerer og inspirationskilder fra nogle af Europas storbyer, fortæller han.

Det har altid været jazzmusikken hans musikalske hjerte banke for og det hænger blandt andet sammen med, at her er der mulighed for at udfordre sig selv:

- Jeg var oprindelig fascineret af jazzmusikken fordi her er der mulighed for at dyrke det komplicerede, samtidig med, at det også bare er rigtig sjovt at spille det. Det er også noget med, at her er der mulighed for en slags frihed fra bandet. siger han med et lille grin og fortæller, at hvor for eksempel mere traditionel rockmusik dyrker en rytme som alle bandets medlemmer følger, så er der mere frie rammer i meget jazzmusik:

- Her er plads til at improvisere undervejs og udfordre lytteren ved at skubbe til grænserne for musikken.Man spiller de toner, der lyder godt i nuet, forklarer han og fortæller, hvordan kunsten så er, at få publikum med på ideen og ikke mindst at falde ind i et samspil med de andre musikere på scenen.

- Det bliver på en måde en fritsvævende samtale, hvor de andre musikere også har noget at sige. Alt, hvad man har gennemgået af træning i sit liv med musikken er jo en lang rejse henimod at komponere og fremføre musikken.

Esben Brandt Eriksen fortæller, at selvom man er opslugt at musikken når man spiller, så kan man ofte tydeligt fornemme om publikum lytter eller er hægtet af. Udfordringen er selvfølgelig at få dem til at blive på vognen.

Han har selv spillet med et hav af musikere og senest har en udgivet det vokale jazzalbum »I wonder what you see« i 2019.

Når det kommer til tjansen som underviser på Solrød Musikskole, så peger Esben Brandt Eriksen også på, at glæden ligger i at indføre eleverne i musikkens verden og bygge noget op sammen.

- Det sker noget mellem mennesker, når de bliver sat i en situation, hvor de har fået en musikalsk opgave, siger han og fortæller, hvordan den første udfordring er at møde eleven, hvor vedkommende er i sin udvikling og så komme videre sammen.

- Her er det bare fedt at opleve, hvordan eleverne begynder at være i stand til ikke bare at fremføre musikken, men også at have en mening om, hvordan den skal lyde, siger han og fortsætter:

- Man skulle jo efterhånden tro, at alle former og kombinationer af toner er blevet brugt, men man bliver til stadighed overrasket. Jeg synes næsten altid, at man ender forskelliuge steder. Nogle gange er det rigtig fedt og andre gange er det selvfølgelig mit ansvar at styre det en lidt andet vej.

Han glæder sig hver gang en af hans ever har fundet sin egen stemme i musikkens store verden:

- Det er noget helt utrolig fedt ved at stå til en koncert på musikskolen og se, hvordan eleverne måske er nervøse, når de går på scenen, men kommer ned med det største smil på. De oplever, at det lykkedes og folk klapper sgu endda!

Musik er deres liv.

De kommende uger snakker DAGBLADET med flere undervisere på Solrød Musikskole om deres forhold til musikken.