Bovieran-direktør: - Vi er stadig høje

Solrød - 07. september 2021 kl. 13:28 Af Jesper From Kontakt redaktionen

- Det er gået helt formidabelt.

Ordene kommer fra direktør i Bovieran, Lars Jacobsen, efter at der i sidste uge blev sat gang i reservationerne til bofællesskabet for 55+ere i Solrød.

Efter nogle dage i kø - dog med mulighed for at komme hjem og sove - var det så søndag morgen, at de interesserede efter tur kunne reservere een af de 55 andelsboliger i det kommende byggeri.

Interessen har været overvældende. Da sælgerne fra Home Greve-Karlslunde havde haft de sidste inde for at pege en bolig ud, så var 46 af de 55 boliger reserveret. Så lige nu er der kun ni boliger ledige.

En reservationer ikke ensbetydende, at man »hænger på boligen«.

- Vi regner altid med at omkring ti procent springer fra igen af forskellige grunde, forklarer Lars Jacobsen.

Men at så mange allerede har sat sig på en bolig, er han positivt overrasket over.

- Jamen, vi er stadig lidt høje. Man får selv et boost af energi, når man møder de mennesker, som ønsker at flytte ind. Til trods for at stå længe i kø, og at nogle var trætte, så var der lutter smil. Selv nummer 25 i rækken fik den lejlighed, hun havde udset sig. Der var kun een i køen, som ikke fik reserveret en bolig, da dem, de havde foretrukket, var blevet taget.

At beboere i Bovieran er an en »helt speciel støbning«, fik dem i kø et klart indtryk af, da beboere fra Bovieran i Ishøj kom forbi og inviterede til et besøg i deres bebyggelse. Det tilbud tog næsten alle imod. Så efter klokken 17 lørdag - hvor man ikke behøvede at stå i kø, men beholdt sin række i køen - gik turen til Ishøj for at se, hvad der er de kan glæde sig til.

- Dem i Ishøj tog imod med åbne arme - og det selvom de lige selv var flyttet ind for få dage siden, fortæller direktør Lars Jacobsen.

Status på byggeriet i Solrød er, at stueetagen er færdigmonteret, og at man nu går i gang med første sal. Indflytningen forventes 1. november 2022.

Interessen for at flytte ind i Bovieran er massiv. i Frederikssund er der 90 på venteliste, og i Hedehusene er der 80 par elle enlige over 55 år, som er i venteposition.

Næste sted, hvor der vil skyde en Bovieran op, er i Helsinge.

Med ventelister ligger det lige til venstrebenet at bygge mere end een Bovieran i en kommune. Det er ikke sket endnu. - Men det kunne da godt tænkes. Det er i hvert fald ikke noget, vi vil udelukke, siger direktør Lars Jacobsen.