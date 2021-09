Borgmesterkandidat: Bredt budget betyder sikkerhed ind i fremtiden - særligt for de ældre

- Ældreplejen er kort sagt en hjertesag for Det Konservative Folkeparti. For os handler det om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov - for vi er alle forskellige. For os giver det ikke mening at tale om nedskæringer i vores ældrepleje, men vi mener derimod, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området og får ansat endnu mere sundheds- og plejepersonale. Det kæmper vi for, og det hjælper denne budgetaftale med, siger Jan Færch.