Borgmester om kritik: - Det er noget pjat

Solrød - 28. oktober 2020 kl. 16:50

Det er noget sludder og noget pjat.

Det er borgmester i Solrød Niels Hörups (V) umiddelbare reaktion på kritikken i forbindelse med håndteringen af mandagens udsatte møde om lokalplanforslaget angående Solrød Biogas.

Kritikken går på, at han i højere grad skulle have inddraget det politiske niveau i den beslutning, men her understreger han, at man skal skelne mellem politiske beslutninger og en mere basal administration af opgaver:

- Som borgmester skal jeg sikre, at byrådets beslutninger gennemføres og her skal vi være helt skarpe på, hvad der er politik og hvad der er forvaltning. Politik handler om at udstikke nogle rammer og en retning som så følges op af nogle administrative beslutninger. Vi skal huske på, at sognerådets tid er forbi og at vi i dag har en klar opgaveformidling mellem byrådet og kommunalbestyrelsen i den her slags sager. Byrådet skal selvfølgelig være velorienteret om hvilke tiltag, der sker - og jeg anerkender simpelthen ikke den præmis, at nogle byrådsmedlemmer er holdt udenfor!

Niels Hörup fortæller videre, at selvom statsministeren fredag aften annoncerer et forsamlingsforbud over 10 personer og opfordrer til, at man ikke mødes i store forsamlinger, så kan man ikke bare aflyse et planlagt møde:

- Jeg har stor respekt for, hvad statsminister Mette Frederiksen melder ud. Men det er mere kompleks end bare at sende en aflysning ud og vi er som udgangspunkt nødt til at se på, hvad loven siger.

Han forklarer, hvordan administrationen på Solrød Kommune, efter statsministerens udmelding, gik i dialog med Kommunernes Landsforening (KL) for at høre, hvorvidt det overhovedet var lovligt at gennemføre borgermødet.

- I hendes udmelding var der jo mange ting, som hun ikke nævnte, blandt andet forholdene omkring konferencer og kulturinstitutioner, bemærker borgmesteren.

Han refererer, hvordan han lørdag eftermiddag sender SMS-beskeder til byrådet, hvor han orienterer om sagen og at han foreløbig har fået en melding om at reglerne for forsamlinger op til 500 mennesker fortsat er uændrede.

- Mandag melder KL så tilbage omkring middagstid med meldingen: »At det kan i godt gennemføre«. I samme åndedrag siger KL dog, at de selv aflyser konferencer resten af året. Det, der står tilbage, mandag, er, at flere udtrykker usikkerhed omkring borgermødet og derfor bliver der truffet en beslutning om at udsætte mødet, siger Niels Hörup.

Han fortæller, hvordan han vurderer, at der er opbakning i byrådet til dén beslutning og det fremgår også af den pressemeddelelse, der hurtigt bliver sendt ud fra Solrød Kommune.

Det er dog værd, at bemærke, at når borgmesteren taler om »byrådet« så mener han i praksis flertalsgruppen og ikke alle partier i byrådet.

Det er netop et af partierne udenfor årets budgetaftale, Liberal Alliance, samt Socialdemokratiet, der kraftigt kritiserer borgmesteren for, at sende et forkert signal, når han henover weekenden fastholder at mødet stadig skal afholdes.

Til den kritik svarer Niels Hörup skarpt:

- Det er noget sludder, for man kan også spørge, hvilket signal statsministeren sender når hun ikke konkret nævner forbud mod konferencer, politiske møder eller ophold i fitnesscentre. Hun kommer med en række bestemmelser, men der er også en række undtagelser, så man kan lige så godt spørge om statsministeren ikke sender et forkert signal. Jeg tager det dybt alvorligt, at vi ikke skal medvirke til smittespredningen, men samtidig skal vi også holde hjulene i gang. Vi er nødt til at stå sammen om det her og derfor synes jeg, det er noget pjat at bruge det i en politisk diskussion. Det her er en af de sager, hvor det er svært at være klog, men let at være bagklog.