Borgmester-kandidat: Solrød Kommune har brug for nye politiske løsninger

Solrød - 06. januar 2021

Nytårstale: Kære borgere i Solrød Kommune

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i 2021. 2020 var et år, vi aldrig kommer til at glemme. Vi har alle skulle leve vores liv på en anderledes måde, finde andre måder at omgås vores familie og venner på og mange har skulle arbejde på alternative måder. Fødselsdage og mærkedage er blevet aflyst, og senest har vi været igennem en jul og et nytår, hvor vi kun kunne ses med de allernærmeste.

Som familiefar til to små piger, har 2020 været en balancegang mellem at fortælle, forklare og forsøge at få pigerne til at forstå, hvorfor de fx ikke kunne få vennerne fra børnehaven til fødselsdag. Sådanne lignende udfordringer tror jeg, vi er flere der har været i. Børn forstår ikke hvad samfundssind betyder, så her må vi voksne træde til og tage ansvar.

2021 er heldigvis startet godt, og de første mennesker blev vaccineret lige efter jul. Så håbet om et bedre 2021 er lysegrønt. Og mon ikke vi alle sammen ser frem til foråret, hvor restriktionerne forhåbentligt løsnes igen, hvis vi formår med at følge dem nu.

Der var dog også glæde i 2020. Vi er særligt stolte over, at vi fik landet en aftale om, at børn først skal i børnehave når de er 3 år fra 2022. Daginstitutionsområdet har længe været nedprioriteret, så det er vigtigt at det område får særskilt opmærksomhed. Vi er også stolte over, at det fx lykkedes at lande en aftale om en kunstgræsbane i Havdrup i 2021.

Lokalpolitisk bliver 2021 forhåbentligt et forandringens år, hvor vi i højere grad begynder at udvikle politiske løsninger i samarbejde med borgerne til gavn for borgerne. Solrød er ikke bare dit og mit i en individuel kamp mod hinanden - Solrød er vores, og de bedste løsninger er dem, vi finder i fællesskab.

I Solrød vil borgerne gerne deltage aktivt i det lokale demokrati. Både i de mere traditionelle fora, som forældrebestyrelser, ældreråd, foreningsbestyrelser osv. Men der er også stigende interesse i at blive inddraget i fremtidens udvikling af kommunen. Demokrati er nemlig meget andet end at sætte et kryds hvert fjerde år. Demokrati handler om medborgerskab og om borgernes vilje til at tage initiativ, ejerskab og medansvar for kommunens udvikling. Ingen ved bedst og ingen har patent på sandheden eller fakta. Men sammen kan vi i fællesskab komme nærmere en fælles forståelse. Det kræver først og fremmest, at byrådet åbner op for større borgerinddragelse og nye måder at udvikle politik på i stedet for at lukker sig om sig selv.

2021 er også valgår og som det moderne velfærdsparti, er vi garant for, at vi i fællesskab finder de rigtige løsninger på borgere og virksomheders udfordringer i Solrød Kommune. Det ligger dybt i vores DNA at tage ansvar. Tage ansvar for Danmark. Tage ansvar for Solrød. Det har vi altid gjort, og det vil vi altid gøre. Derfor tager vi også gerne det ansvar på os, at være den samlende kraft i byrådet efter kommunalvalget. Solrød Kommune har brug for nye politiske løsninger. Det er helt afgørende at få tilliden tilbage i lokalpolitik i Solrød Kommune.

Fremskridt skabes i fællesskab - fordi vi er sammen om Solrød

Godt nytår Jonas Ring Madsen

Borgmesterkandidat

Socialdemokratiet