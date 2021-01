Her er borgmester Niels Hörups opslag på Facebook, som har sat gang i debatten.

Borgmester i massiv modvind efter Facebook-opslag

Solrød - 11. januar 2021 kl. 12:14 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Facebook har været rødglødende efter borgmester Niels Hörup (V) gik til stålet i et opslag. Et opslag, som ikke ligefrem er faldet i godt jord hos rigtigt mange borgere.

Hörups opslag: »Mega vildt. Præsident Trump's FB-, Insta- og Twitter-profil er lukket indtil 20. januar 2021, da han spreder misvisende information ... og som osse i strid med de sociale platformes retningslinjer. Tænk, hvis det blev indført for debattørerne i Solrød. Hvad ville der så ske? Jeg tror, at vi i Solrød ville få en ordentlig, respektfuld og værdifuld debat. Hvad mener du? Dbh. Niels«

Han spurgte altså til borgerne mening - og skal ellers lige love for, at han fik svar tilbage. DAGBLADET tog derfor fat i borgmesteren for at blive lidt klogere på baggrunden for hans opsigtsvækkende opslag.

Hvad fik dig til at lave opslaget?

- Det var en mega vild udvikling i USA, som fik mig til at skrive opslaget - en udvikling, som kun er forstærket over weekenden, hvor den afgående præsident er udelukket for at optræde på de sociale platforme, forklarer Niels Hörup.

- Mon ikke begivenhederne dér fik de fleste til at tænke over, hvordan sådan noget kan ske i verdens største demokrati? Ligesom mange andre har jeg fulgt udviklingen i USA med stigende bekymring - og især den splittelse af befolkningen, der er opstået, bliver svær at forene for den kommende præsident. Der er jo mange årsager, men de sociale medier har tydeligvis medvirket til at ophidse og polarisere debatten - blandt andet ved at sprede fake news og mistænkeliggøre alle andre, der ikke er enig med en selv. Mit opslag var en refleksion over, at vi desværre kan genkende mønsteret også her lokalt, og det skal vi alle være opmærksomme på. Jeg er måske gammeldags, men jeg respekterer demokratiet. Jeg er ikke enig med det nuværende flertal i Folketinget, men jeg respekterer, at det er demokratisk valgt og at vi alle må følge de love og retningslinjer, der bliver vedtaget. Hvis man ikke er enig, må man bruge demokratiske midler.

Er det nogle specielt, som du gerne så blev lukket ned på de sociale medier?

- Nej, bestemt ikke. Vi har ytringsfrihed her i landet og det skal vi værne om. Men jeg mener, at vi både som politikere og borgere kan forvente en vis kvalitet i de holdninger og opslag, der er på de sociale medier. I en avis som DAGBLADET er der et vist journalistisk filter. Jeg kan som borgmester ikke bare slynge en påstand ud på et møde eller på de sociale medier uden, at I følger op. Det er din artikel her jo et godt eksempel på. Men det filter findes ikke på de sociale medier. Alle er blevet deres egen publicist - og man kan desværre opleve decideret mistænkeliggørende eller direkte forkerte påstande. Og hvis de står uimodsagt, så ender de med at blive en sandhed, der kan vandre videre på andre profiler og kanaler - og måske ud som en sandhed, som folk taler om ved aftensmaden i familien. Jeg ville ønske, at flere udøvede en vis form for kildekritik og gik ind for at tjekke, om det, de har læst eller hørt, nu også er rigtig. Eller i hvert fald for andre synspunkter præsenteret, så de selv kan danne sig en holdning.

Det er væltet ind med kommentarer - langt de fleste voldsomt forargede. Kommer det bag på dig?

- Både Ja og Nej: Ja, fordi mit opslag var et indlæg til generel demokratisk debat, men er taget ind og misfortolket som om jeg ønsker censur og begrænsninger i ytringsfriheden efter grundloven (fejlagtigt opfattet). Nej, for jeg kan godt skelne mellem de forargede og dem, der kender mig og ved, hvad jeg mente både på og mellem linjerne.

Tænker du generelt, det vil være en god idé at praktisere, som i Trumps tilfælde, at lukke nogle ned?

- Det vil være særdeles udansk. Nu har vi set, hvad der sker i USA og derfor har vi et fælles ansvar for at det ikke kommer dertil i Danmark. Derfor mener jeg, at vi alle - både politikere og borgere - har et fælles ansvar for, at dét vi slår op på de sociale medier eller dét, vi sender til aviserne, er korrekt.

Man må forstå, at det er dem, som "spreder misvisende information", som burde lukkes ned. Eller hvad?

- Vi kan være uenige om en given beslutning, men vi må kunne samles om, hvad der er fakta. Det er når disse grundlæggende og faktuelle informationer bliver draget i tvivl, at jeg faktisk mener, der er tale om bevidst vildledning af læserne og borgerne, og så bliver jeg ærligt talt lidt stram i betrækket. Jeg ønsker ikke amerikanske tilstande i Danmark og det må være muligt at have en demokratisk dialog uden at skulle tilsværte eller mistænkeliggøre dem, man er uenig med. Det bør vi være enige om. Men det er valgår og så ved man godt, at kandidater og andre, der gerne vil vælges eller genvælges kan have tendens til at lodde stemningen i befolkningen i en given sag eller bevidst indtager "det ledige synpunkt", som vi kalder det. Det har jeg det helt fint med. Det er politik på godt og ondt. Men jeg synes, det er både usportsligt og demokratisk bekymrende, når visse forsøger at opnå popularitet på baggrund af manipulation, misinformation eller til-sværtning af enkeltpersoner eller politiske modstandere.

Hvem skal i givet fald bedømme om det er misvisende information?

- Det skal vi alle. De, der ligger inde med faktuel information bør være mere aktive og tilbagevise de indimellem vilde og udokumenterede påstande. Mange resignerer og vil ikke udsættes for de "trolle", der florerer på de sociale medier. Men vi må ikke tage demokratiet for givet - og vi skal værne om den høje kvalitet og den gode dialog i samfundet, både på de sociale medier, i aviserne og i den politiske dialog til møder og demokratiske forsamlinger. Ellers risikerer vi at ende som i USA, og det vil jeg gerne yde mit bidrag til ikke sker. Og opfordrer alle om at bevare den gode, danske debatform, hvor vi accepterer politisk uenighed, tager valgkampene og respekterer udfaldet. Og så mødes vi i Folketinget, Regionsrådet og Byrådene til en demokratisk debat, hvor man må argumentere for sin sag, og så er det flertallet, der bestemmer. Det må vi alle respektere, uanset hvilket parti, vi er medlem af eller hvilken funktion, vi er valgt til, lyder det fra Niels Hörup.

Fortryder du dit opslag?

- Nej. For nu har du jo inviteret mig til at uddybe baggrunden og som folkevalgt står jeg på mål for mine holdninger og synspunkter. Debatten er om vores demokrati - og ikke mindst måden, vi debatterer på - er vigtig og jeg håber, at vi kan fastholde den konstruktive og gode dialog gennem argumenter.