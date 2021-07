Byrådet i Solrød har nogle livlige debatter om aktuelle emner, men borgmester Niels Hörup mener generelt ikke, at man går for hårdt til hinanden i byrådet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: - Føler stort ansvar for den gode tone

Solrød - 22. juli 2021 kl. 14:05

Det er først i forbindelse med den aktuelle debat, at Niels Hörup (V), borgmester i Solrød, er blevet bekendt med, at et medlem at byrådet føler sig chikaneret af en hård tone i den lokale, politiske debat.

Og han kan ikke genkende det billede som byrådskollega Emil Blücher tegner af omgangstonen i Solrød Byråd.

- Jeg kan ikke genkende hans oplevelser og jeg synes faktisk, at vi har en god og kunstruktiv tone, med respekt for hinanden i byrådet, siger Niels Hörup.

Han fortæller, at han først nu er blevet bekendt med den hårde meningsudveksling, der har været mellem Emil Blücher (LA) og Hans Odder (tidligere konservativ byrådsmedlem).

Niels Hörup påpeger også, at da byrådet i november 2020 netop havde en intern debat om blandt andet omgangstonen i det politiske arbejde, så blev problemet ikke nævnt.

Føler ansvar for tonen

Ved byrådets møder er han selv ordstyrer og fortæller, at han føler han »et stort ansvar« for at debatten foregår i en ordentlig tone.

- Jeg føler da ansvar for, at der bliver holdt en ordentlig tone under byrådets møder, da det gerne skulle være argumentets kraft, der slår igennem. Alle har jo lige ret til at ytre sig uanset værdigrundlag, påpeger han og ligger her på linje med byrådskollegaen, Emil Blücher, der netop peger på, at der bør være højt til loftet og respekt for forskelligheder.

Her kan Niels Hörup altså ikke genkende billedet af en debat uden respekt for hinandens synspunkter, men han medgiver, at Emil Blücher, der for eksempel står udenfor den aktuelle budgetaftale sammen med Bo Nygaard Larsen fra RV og Brian Mørch fra DF, måske kan have en fornemmelse af, at de ikke bliver hørt tilstrækkeligt.

- Det ér en sjælden gang sket, at jeg har bedt om en ordentlig tone under byrådsdebatterne, men det er altså sjældent, siger han.

I forhold til den gode tone i debatten, så kan han ikke selv genkalde sig, at han, som Emil Blücher hævder, skulle have insinueret, at byrådskollegaen praktiserer »fake news«.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle have brugt de ord og jeg har ingen erindring om de situationer, han hentyder til, siger Niels Hörup.

Afsporet på sociale medier

Helt grundlæggende, så mener borgmesteren, at det skal være fakta og ikke personlige udfald, der styrer debatten.

De seneste år er en stor del af den lokale debat rykket over på sociale medier som facebooksiden »Solrøds stemme«, men her går det alt for ofte galt, for tonen er radikalt anderledes end til byrådsmøderne, fortæller Niels Hörup:

- De sociale medier kan en masse, men jeg mener, at de kan have en brist, når det gælder den demokratiske samtale, hvor synspunkter, holdninger og meninger brydes. Den form, det ofte sker på, når det kommer til de sociale medier, mener jeg ikke altid fremmer debatten.

Han deltager ikke selv i diskussionerne på Solrøds stemme - efter en række oplevelser, hvor personlige holdninger overskyggede det saglige i debatten:

- De gange, hvor jeg har deltaget, er det helt uhyrligt, hvad jeg er blevet kaldt og hvilke motiver, jeg er blevet tillagt; det er alt fra chefdiktator til klaphat og korrupt.

På den baggrund har han nu trukket sig fra debatsiden og bruger udelukkende sin egen politiske profil til ytringer omkring aktuelle sager.

Han nævner også, hvordan han flere gange har oplevet at en aktuel debat er blevet afsporet af oplysninger, der er faktuelt forkerte - men som kan være svære at argumentere imod, når de først har fået deres eget liv på de sociale medier.