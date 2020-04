Der er nok mange børn, som glæder sig helt vildt til at møde skolekammeraterne igen. Men nu skal vi lige i første omgang holde påske - og holde afstand. For ellers kan den lille genåbning af samfundet blive sat på endnu en pause. Foto: Solrød Kommune.

Borgmester: - Det er en kompliceret øvelse

Solrød - 08. april 2020 kl. 11:29 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Niels Hörup understreger, at genåbningen er kompliceret, og at det fortsat er nødvendigt at være varsomme og følge de statslige myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Solrød Kommune følger naturligvis de statslige myndigheders anbefalinger og åbner også for borgerne på de områder, som myndighederne anbefaler.

Det betyder, at dagtilbud og skoler fra 0.-5. klasse nu forventes genåbnet. Elever fra 6-10. klasse skal fortsat undervises hjemme, og de afsluttende eksamener er aflyst. De berørte forældre får nærmere besked om, hvordan der sikres en god, tryg og ansvarlig genåbning for deres børn.

Solrød Kommune er i fuld gang med at planlægge og organisere, hvordan genåbningen skal ske med udgangspunkt i de retningslinjer, som myndighederne udstikker. Herefter vil de konkrete rammer for genåbningen bliver lavet. Solrød Kommune forventer, at daginstitutioner og skolerne genåbner til en helt anderledes hverdag under nye forhold.

Samtidig anbefaler myndighederne, at alle offentligt ansatte skal fortsætte med at arbejde hjemmefra frem til 10. maj. Derfor er Solrød Rådhus fortsat lukket for personligt fremmøde, men kommunen kan som altid kontaktes på telefon 5618 2000.

Kultur- og fritidstilbud er fortsat lukkede. Der er besøgsforbud på Plejecenter Christians Have inklusiv sansehaven samt botilbud, og forsamlingsforbuddet om at man højst må være 10 personer samlet er forlænget frem til 10. maj.

- Den eventuelle delvise genåbning af vores dagtilbud og skoler sker efter meget specifikke retningslinjer fra de statslige myndigheder, som betyder, at hverdagen bliver anderledes fra det, vi kendte før coronakrisen. Der kommer blandt andet et øget fokus på at holde afstand, at holde god hygiejne og at være samlet i små grupper. Det er en kompliceret øvelse, vi nu skal i gang med, og der kommer til at gå lidt tid, inden vi er helt på plads med de nye rutiner. Men vi glæder os naturligvis til, at vi formentlig kan byde kommunens yngste borgere velkommen tilbage i dagtilbud og skoler, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

- Samtidig må jeg understrege, at det stadig er af største betydning, at vi alle fortsætter med at følge myndighedernes anbefalinger nøje. Selvom vejret viser sig fra sin fine side her i påskedagene, så skal vi stadig ikke forsamles i grupper, men i stedet holde sammen ved at holde afstand. Vi skal huske på, at vi alle sammen har et ansvar for at hjælpe til med at mindske smittespredning, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal hverdag.

Man kan holde dig orienteret om myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk, og du kan holde dig orienteret om coronakrisens påvirkning på Solrød Kommune på www.solrod.dk/corona.