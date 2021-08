Se billedserie Søren Warthoe er sat på opgaven at have det store overblik. Han måtte konstatere på det første informationsmøde om Borgernes Hus, at der ikke ligefrem var kamp på stolene. Foto: FROM

Borgernes Hus: Skal - skal ikke

Solrød - 20. august 2021 kl. 14:24 Af Tekst og Foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Skal man dømme ud fra fremmødet, så er borgerne fløjtende ligeglade med ideen om et Borgernes Hus. I hvert fald var det kun en håndfuld borgere, som - foruden politikere - var mødt frem til det første introduktionsmøde omkring det ambitiøse projekt, som i sidste ende ligger i hænderne på det kommende byråd.

Det lille fremmøde kan skyldes, at budskabet om mødet ikke var nået ud i alle kroge. Til gengæld kan man også sige, at projektet er i så tidligt et stadie, at det kan være svært at forholde sig til. Men det er netop baggrunden for, at man er på banen på tidligt. Politikerne vil gerne i dialog med borgerne og ikke mindst få en masse gode input til, hvad et Borgernes Hus kan indeholde - hvis det overhovedet skal realiseres. For det er langt fra sikkert.

Der er flere forskellige scenarier i spil fra politisk side. Nogle taler for, at det slet ikke vil give mening at bygge et Borgernes Hus indeholdende rådhus og en række andre funktioner. Andre har ytret, at skal der bygges et nyt rådhus, så burde det i stedet gøres på Solrød Gl. Skole, og så lade Borgernes Hus kun være Borgernes Hus.

Der - lige meget hvad - en del udfordringer. Det nuværende rådhus er blevet gået efter i sømmene, og her er konklusionen, at det vil koste i omegnen af 50 millioner kroner, at gøre bygningen tidssvarende.

Borgmester Niels Hörup (V) slog endnu engang fast, at der ikke er taget nogen beslutning om et Borgernes Hus.

- Selvom man har kunnet forstå på den offentlige debat, at det er besluttet. Men det er det altså ikke!

Skulle ideen om et Borgernes Hus ikke blive til noget, så står man så men den anden udfordring:

- Så vil der være et behov for en renovering og udvidelse af rådhuset. For det trænger. Man kan ikke påstå, at rådhuset er moderne i dag. Det er i ringe klima- og energimæssig stand med energimærke C, forklarede borgmesteren.

En spørger syntes ikke nødvendigvis, at det burde være nødvendigt med en udvidelse af det nuværende rådhus. Han havde lige været til et ti minutters møde på rådhuset med en jurist, og undrede sig over, at mødet ikke i stedet bare var holdt virtuelt.

- Det kunne lige så godt være foregået fra min sofa.

En anden i salen havde det godt med den nuværende form:

- Jeg sætter meget pris på, at kunne tale med nogle på rådhuset ved personligt fremmøde, argumenterede hun.

En af kommunens mest aktive borgere, Sonja Poulsen, havde også behov for at fortælle hendes oplevelse af kapaciteten til kulturelle og alle andre arrangementer.

Hun har en tæt tilknytning til Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC).

- Vi mangler i den grad lokaler til de frivillige foreninger. I går (seniorboligmessen onsdag, red.) var vi 120 her i salen på aktivitetscentret. Og vi sad tæt! Har vi brug for mere plads, kan vi benytte salen på Solrød Gymnasium. Men det er ikke kommunens. Så skal vi låne det, skal vi betale for det.

Som det er nu, bliver hovedparten af byrådets mødet holdt i et mødelokale på første sal over biblioteket.

- Jeg synes faktisk, det er fattigt, hvis en kommune ikke har råd til en byrådssal, lød det fra Sonja Poulsen, som endvidere kunne fortælle at salen på aktivitetscentret bliver brugt flittigt.

- Vi har blandt andet hver dag 40-50 seniorer, som kommer og spiser mad. I den tid kan foreninger ikke komme ind, forklarede hun.

Som tovholder på den videre proces omkring et Borgernes Hus, har kommunen tilknyttet Søren Warthoe.

Han er godt klar over, at ankerne om et Borgernes Hus har en vis opmærksomhed:

- Borgernes Hus er en stor ting - og med meget politik i. Det vi skal finde ud af, er hvad Solrød Kommune mangler - helt grundlæggende. Derfor handler det nu om at få Solrødborgerne på banen. Og vi vil have alle borgerne med i processen!

Derfor vil Søren Warthoe også være meget synlig. Blandt andet står han - med kaffe på kanden - i en dialogvogn på stationspladsen, hvor man er mere end velkommen til at kigge ind, og komme med gode ideer til, hvad et Borgernes Hus eventuelt kunne indeholde. Dialogvognen vil også være rullet frem til Fritids i Solrød, som holdes i Solrød Center 28. august.

Det store spørgsmål - udover om det overhovedet skal føres ud i livet - er så: Hvad skal et Borgernes Hus indeholde. Udover at der måske skal rumme rådhuset, så tales der også om en multisal, hvor der vil være mulighed for større arrangementer, som f.eks. koncerter og udstillinger.

- Vi har et biblioteket, hvor der er blevet udvider med kulturaktiviteter. Multisalen er tænkt til større arrangementer. Aktså ikke en erstatning for biblioteket, men et supplement, fastslog kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen.

Som det er lige nu, er der mange bolde i luften - og ønsket om mange flere. Ingen af den er endnu grebet.

Der vil i fremtiden blive holdt åbne borgermøder, workshops, møder med enkelgrupper og borgerdialog i fokusgrupper. Det vigtigste nu er at få en masse ideer til fyrtårnsprojektet - og så må vi se om det kommende byråd er varme på at føre projekt Borgernes Hus ud i livet.