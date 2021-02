Send til din ven. X Artiklen: Borgernes Hjerterum i Solrød Idrætscenter står færdigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgernes Hjerterum i Solrød Idrætscenter står færdigt

Solrød - 19. februar 2021 kl. 09:20

- Vi er i byrådet gået efter at ramme præcis det, som mange brugere og foreninger gerne ville have, og jeg synes, vi er kommet rigtig flot i mål, lyder det fra udvalgsformand Ivar Haugaard-Hansen (V) om det nye Hjerterum i Solrød Idrætscenter.

Solrød Idrætscenter har siden januar 2020 været under ombygning for at skabe et nyt og hyggeligt opholdssted for de mange borgere og foreninger, der kommer i og på arealerne omkring idrætscenteret. Ombygningen er blevet forsinket af corona-pandemien, men når pandemien igen tillader det, kan Solrød Idrætscenter invitere indenfor i centrets helt nye foyer og cafeområde - Hjerterummet.

Hjerterummet er blevet formet efter brugernes ønsker og er tænkt som idrætscenterets naturlige samlingssted, hvor brugerne af idrætscenteret og de omkringliggende arealer kan mødes, forældre kan vente på deres børn, og hvor foreningerne kan holde møder og arrangementer - kort sagt et hyggeligt og fleksibelt samlingssted både for den enkelte og for fællesskabet.

- Vi har naturligvis ikke kunne ramme samtlige ønsker, men vi er i byrådet gået efter at ramme præcis det, som mange brugere og foreninger gerne ville have, og jeg synes, vi er kommet rigtig flot i mål. Hjerterummet er et sted med klubhusånd, hvor man har lyst til at opholde sig, og samtidig giver de nye rammer grobund for, at de mange foreninger i og omkring SIC kan få et endnu bedre fællesskab og samspil - både i den enkelte forening og på tværs af foreningerne, siger Ivar Haugaard-Hansen.

Etableringen af Hjerterummet er en del af en større omrokering af lokaler i Solrød Idrætscenter, der involverer en flytning af Klub 2680 til andre lokaler, en flytning af motionslokalet og etableringen af selve Hjerterummet, hvor Sportscafeen og Klub 2680 tidligere havde lokaler.

Ombygningen blev sat i gang i januar 2020 efter en længere inddragelsesproces, hvor foreninger og brugere deltog i flere workshops for at komme med deres ønsker til det kommende Hjerterum.

Højest på ønskelisten stod etableringen af et nyt køkken, hvor man kan lave varm mad og et rummeligt caféområde - begge dele er blevet realiseret.