Solrød Landsby. Foto: Solrød Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Borgermøde om helhedsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgermøde om helhedsplan

Solrød - 22. oktober 2021 kl. 13:50 Kontakt redaktionen

Solrød: Solrød Kommune inviterer til borgermøde mandag den 1. november klokken 18.30-20.00 på Aktivitets- og frivilligcenter, Solrød Center 85 i Solrød.

Borgermødet er det andet offentlige møde om helhedsplan for Solrød Landsby. Det første borgermøde, visionsworkshoppen, blev afholdt i Solrød Landsby i slutningen af juni. Der var et stærkt fremmøde og de mange gode bidrag er optaget i arbejdet med visionen for udvikling i Solrød Landsby.

På borgermødet den 1. november vil borgmester Niels Hörup (V) byde velkommen på Aktivitets- og frivilligcentret, og der vil blive orienteret om arbejdet med helhedsplan.

Borgermødet fortsætter derefter som et såkaldt 'Cafémøde' med fire emneopdelte debatgrupper, hvor alle får rig mulighed for at byde ind med lokalkendskab, viden og holdninger. Som deltager kan man frit vælge at blive ved et emne der har ens særlige interesse, eller løbende skifte mellem flere debatgrupper. Bidrag fra mødet indgår i det videre arbejde med helhedsplan for Solrød Landsby.

Man tilmelder sig til borgermødet ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest den 27. oktober 2021. Skriv "Tilmelding til borgermøde Solrød Landsby" i emnefeltet.

Helhedsplaner er ikke bindende planlægning som f.eks. kommune- og lokalplaner, men helhedsplaner giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med en blanding af vision og fysisk udvikling i et større område.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen "Planstrategien og Den Grønne Dagsorden" i oktober 2021, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Solrød Landsby. Planstrategien har sat retning for Kommuneplan 2021-2033, der var i høring frem til september. Kommuneplanen forventes vedtaget på Byrådet i december.

Helhedsplanen for Solrød Landsby skal sikre, at kommende lokalplaner hænger sammen og skaber kvalitet for hele landsbyen. Helhedsplanen skal fastholde eksisterende kvaliteter og udvikle nye muligheder, men ikke give detaljerede, konkrete løsninger. Det arbejde kommer, når der efterfølgendeplanlægges i helhedsplanens område.

Byrådet behandler forslag til helhedsplanen på mødet den 20. december.