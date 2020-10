Borgermøde om biogas aflyses i aften

Mandag den 26. oktober 2020 havde Solrød Kommune planlagt at afholde to borgermøder om forslag til lokalplan for eventuelt nyt biogasanlæg. Men møderne er aflyst af hensyn til risiko for coronasmitte.

Solrød - 26. oktober 2020 kl. 14:18

Borgermødet om forslag til lokalplan om eventuelt nyt biogasanlæg er udsat.

Ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre, at borgerne ikke føler sig utrygge, har Solrød Kommune valgt at udskyde de to borgermøder, som skulle have været afholdt mandag den 26. oktober 2020. Det oplyser Solrød Kommune i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Mandag den 26. oktober 2020 havde Solrød Kommune planlagt at afholde to borgermøder om forslag til lokalplan for eventuelt nyt biogasanlæg. Borgermøderne skulle have været afholdt ud fra retningslinjerne om den såkaldte "biograf- og konferenceregel", som tillader forsamlinger på op til 500 personer, hvis en række retningslinjer som fx afstand og håndsprit overholdes. Borgermøderne var derfor planlagt ud fra en række regler, der ville coronasikre dem på bedst mulig vis.

Solrød Kommune har mandag rettet henvendelse til KL, som bekræfter at retningslinjerne, der tillader forsamlinger på op til 500 personer, ikke har ændret sig efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde fredag den. 23. oktober, og at de to borgermøder på lovlig vis fortsat kunne have været afholdt. Alligevel har Solrød Kommune på grund af den stigende smitte med coronavirus på landsplan valgt at udskyde de to borgermøder ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre, at borgerne ikke føler sig utrygge.

Borgmester Niels Hörup vurderer, at der er opbakning i byrådet til at udskyde borgermøderne.

Byrådet i Solrød Kommune vil fortsat meget gerne høre borgernes holdninger til lokalplanforslaget, så byrådsmedlemmerne kan tage en beslutning på det bedst mulige grundlag, og der arbejdes derfor på en form for digital høring, der skal sikre, at borgerne kan komme med deres holdninger til lokalplanen, inden høringsperioden udløber den 8. december 2020.

Der vil komme yderligere information omkring den digitale høring på Solrød Kommunes hjemmeside.