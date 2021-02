Artiklen: Borgere over 85 år i Solrød inviteres til vaccination

Borgere over 85 år i Solrød inviteres til vaccination

Pårørende er meget velkomne til at hjælpe deres familiemedlemmer med at se efter, om der er kommet en invitation til vaccination.

Borgere over 85 år, som ønsker at blive vaccineret mod Covid-19, skal holde øje med deres eBoks eller postkasse, hvis de er undtaget digital post. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har nemlig sendt en invitation til vaccination til Solrødborgere over 85 år.