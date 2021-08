Se billedserie 550 havde tilmeldt sig informationsmødet, som var henlagt til Portalen i Greve - for at få plads til alle. Foto: Thomas Olsen

Bofællesskab for de tålmodige

Solrød - 27. august 2021 kl. 13:30 Af Jesper From

I Frederiksværk lå de mest sejlivede i kø i en hel uge for at få fingre i den ønskede andelsbolig. Helt så hårdt bliver det ikke at komme frem i køen til en bolig, hvor salget lige om lidt går i gang til senior-bofællesskabet Bovieran i Solrød.

Der bliver 55 boliger, og skal man dømme ud fra interessen ved to informationsmøder torsdag, så skal man ikke vente for længe, hvis man skal have en chance for at få een af de eftertragtede boliger. 550 fra nær og fjern have tilmeldt sig informationsmøderne, hvor Bovieran-direktør Lars Jacobsen holdt en lang og informativ salgstale for projektet.

Bovieran-ideen blev skabt i Sverige, hvor der i dag er 25 bofællesskaber.

Der er flere faktorer som gør, at mange seniorer ser det som en fantastisk boform. Men det er ingen tvivl om, at den centrale overdækkede vinterhave med 1800 planter er et trækplaster. En central oase, som indbyder til samvær eller måske bare sidde for sig selv med en god bog, en kop kaffe - og ikke mindst varmt og dejligt året rundt.

Bovieran i Solrød er et sted, hvor alle - med tryk på alle - kan komme i betragtning, hvis man opfylder alderskravet.

- De aktive i Solrød Seniorråd så helst, at det kun skulle være for borgere i Solrød. Men det har vi sat os imod. Bovieran skal være for alle, understregede Lars Jacobsen.

Ved det første informationsmøde, var det - skønsmæssigt - også kun omkring en femtedel af de fremmødte, som var Solrødborgere.

Direktøren havde stor ros til Solrød Kommune:

- Solrød ligger tæt på stranden, på station og med rekreative områder. Det er en dejlig kommune.

Bovieran bliver placeret rimeligt tæt på motorvejen. Men direktøren beroligede med, at Bovieran-byggeriet vil ligger tæt op ad Green Hills-byggeriet med næsten 300 boliger, og det vil skærme for støjen.

Med den store interesse for boligerne, så skal man nok satse på, at væbne sig med tålmodighed - i hvert fald, hvis man chance chancen for at komme i betragtning til den bolig, man har udset sig.

Bovieran har i forbindelse med andre byggeriet forsøgt sig med, at folk skulle ligge i kø i døgndrift. Man har også forsøgt sig med lodtrækning. Men i Solrød bliver det lidt anderledes. Der er salgsstart hos Home i Greve søndag 5. september klokken 9. Men allerede fra torsdag 2. september der det muligt at lægge sig i kø. Blandt dem, som står klar klokken 10, bliver der trukket lod om rækkefølgen, og de efterfølgende må så om bag i køen.

For at se ivrige efter en bolig ikke skal blive helt klatøjede, så kan man »nøjes med« at være i køen torsdag fra klokken 10 til 17, fredag og lørdag klokken 8 til 17 og fra klokken 8 på salgsdagen. Uden for de tider, kan man i ro og mag gå hjem og sove - og samtidigt bevare sit nummer i køen. Men lige meget hvad, så er det samlet mange timer, man skal sidde og vente for at komme godt frem i køen. Det dog lovligt at få børnene, svigermor eller naboen til at holde pladsen.

De tidligere steder har vist, at det for nogle kun er en sjov og anderledes oplevelse.

Lars Jacobsen havde på mødet allieret sig med een af beboerne fra Bovieran i Hedehusene, Thorbjørn Djuraas, som med begejstring i stemmen fortalte om de mange timer, han sad i kø for at få ønskeboligen.

- For mig var det de bedste døgn i hele forløbet. Vi hyggede os sammen og lærte hinanden at kende. Vi var der jo med et fælles formål.

Bovieran-direktøren erkendte, at det havde givet en del grå hår, at finde frem ti len model omkring salget, som vil være tålelig for de fleste.

- Vi håber, at det kommer til at fungere. Vi har endnu ikke oplevet, at vi efter at folk har ligget i kø, så kunne melde udsolgt. Dem som ligger sig i kø, gør det for at få lige den bolig, som står øverst på deres ønskeliste.

Men den smukke vinterhave som et attraktivt midtpunkt, så ville et måske friste folk udefra, lige at kigge ind. Men det bliver ikke muligt, pointerede direktør Lars Jacobsen.

- Ingen andre end jer, kan komme ind. Det skal være trygt at færdes derinde.

Dermed ikke sagt, at man ikke må have gæster. Det er sågar en gæstelejlighed, man kan leje, hvis man har overnattende, som der ikke lige er plads til i ens egen bolig.

Det er tilladt, at have husdyr, men de må ikke luftes på de indendørs fællesarealer. Det er heller ikke tilladt at ryge i vinterhaven.

Byggeriet i Solrød i Solrød er i fuld sving, og det forventes at det står klar til indflytning 1. november 2022.