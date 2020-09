Børneiværksættere på biblioteket

Her lærer børnene at tænke og agere som ægte iværksættere. De lærer - gennem leg - at udvikle idéer på baggrund af virkelige problemstillinger, at arbejde sammen i grupper, designe prototyper, teste dem og præsentere dem for andre. Men frem for alt lærer de om nysgerrighed, vedholdenhed, kreativ problemløsning og ikke mindst at turde eksperimentere og fejle.