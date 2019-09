Johnny Bøgelund er - udover at være formand for lokalforeningen i Køge - også voksenven. Nu forsøger man at også at finde voksenvenner i Solrød. Privatfoto

Børn vil også have voksne venner i Solrød

Foreningen har et ønske om at udbrede kendskabet til foreningens gode frivillige arbejde til borgerne i Solrød kommune. Foreningens arbejde går ud på at danne venskaber mellem ressourcefulde voksne/unge og så børn, som af forskellige årsager har et spinkelt voksennetværk. De børn har brug for de frivillige Voksenvenner, som foreningen håber, at der kan komme mange af i Solrød.

Børns voksenvenner er nu ved at etablere sig i Solrød. Lokalforeningen Køge dækker ud over Solrød også Greve, Faxe, Køge og Stevns kommuner.

