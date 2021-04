Bo Nygaard: - Vi er ikke verdens største partiforening, men den bedste

- Vi har en regering, der mere tænker på meningsmålinger end på at lave reelle løsninger, siger Bo Nygaard Larsen (R).

Solrød - 27. april 2021 kl. 09:28 Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Bo Nygaard Larsen er enstemmigt genvalgt som Radikales folketingskandidat i Greve-Solrød. Det skete på et virtuelt opstillingsmøde onsdag 21. april.

- Mere end nogensinde er der behov for en stærk radikal røst i den politiske debat. Den stemme er jeg, og derfor er jeg både glad og taknemmelig for, at mine lokale partifæller igen har valgt mig som deres kandidat, siger Bo Nygaard Larsen.

- Som kandidat er det afgørende, at du har opbakning det sted, hvor du er stillet op. Vi er ikke verdens største partiforening, men vi er den bedste. De hænder, vi har, arbejder hårdt på at skabe et bedre samfund med mere uddannelse, mere kultur, bedre klima og mere medmenneskelighed, og jeg glad for at være en del af det hold.

Bo Nygaard Larsen ser med bekymring på den landspolitiske debat, der ifølge ham til tider rammer et hidtil uset bundniveau.

- Vi har en regering, der mere tænker på meningsmålinger end på at lave reelle løsninger, og derfor ser den tydeligvis populismen som eneste drivmiddel. Resultatet er, at de løfter, der blev givet i valgkampen om et bedre klima, ikke er blevet realiseret, og vi ser, hvordan uddannelse og kultur bliver nedprioriteret. Det er paradoksalt, for det er netop gennem dannelse, viden og kreativ forståelse, at vi bliver formet som hele mennesker.

Han finder også regeringens politik på flygtningeområdet for kritisabel. Ikke mindst i forholdet til de danske statsborgere i de syriske fangelejre.

- Det her handler jo ikke om, hvorvidt disse personer har gjort noget frygteligt ved at have tilsluttet sig Islamisk Stat. For det har de, og vi skal på ingen måde acceptere terror eller opbakning til det. Men de er danske statsborgere, og derfor skal de retsforfølges her i Danmark. Det er et grundprincip i vores retspleje, ligesom det er udansk at ville skille forældre fra deres børn. Jeg kan ikke forstå, hvordan man overhovedet kan få den tanke som dansk politiker, siger Bo Nygaard Larsen.

Radikale er en del af regeringens parlamentariske grundlag, og for Bo Nygaard Larsen må der være en grænse for, hvor langt tålmodigheden rækker.

- Det er tydeligt, at vi får meget lidt retur fra regeringen for den opbakning, vi ellers har givet den. Tværtimod fører regeringen på mange måder en politik, der er meget langt fra de radikale kerneværdier, og derfor bør det være en løbende diskussion, om vi kan blive ved med at se os selv som en del af projektet, siger Bo Nygaard Larsen.

- Men det er ikke nemt. Bliver der udskrevet valg i dag, vil regeringens politik sandsynligvis få endnu flere mandater bag sig, og så bliver den radikale indflydelse yderligere minimeret. På den anden side handler politik om at sige sin mening klart og tydeligt, og det er det, jeg vil gøre.