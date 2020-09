Bo Nygaard: Ingen højere skatter til at finansiere nyt rådhus

For Liberal Alliance har det helt fra førstebehandlingen været udelukket, at partiet kunne være en del af en budgetaftale, når skattestigning var en del af pakken. Derfor har LA's Emil Blücher heller ikke været til forhandlinger for at give udtryk for ønsker i forbindelse med mulighed for at indgå i en aftale.