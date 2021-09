Emil Blücher (LA) sprang helt fra start fra budgetforhandlingerne, da han er modstander af skattestigningen. Foto. Regine Hjort Hovmøller

Blücher om budgetforlig: - Det går simpelthen for langsomt

Solrød - 28. september 2021 kl. 14:01 Af Jesper From Kontakt redaktionen

- Vi har lavet et fremragende budget. Deres er meget uambitiøst.

Som eneste mand og parti, så står Emil Blücher (LA) udenfor budgetforliget, og det er han meget afklaret med.

- Vi har adresseret nogle af de samme problemer, men har forskellige løsning.

Blücher synes at lidt for mange af aftalepunkterne handler om »Det må vi lige undersøge.....«.

- Jeg havde gerne set i den indgåede aftale, at tingene bliver mere konkrete, at de bliver ført ud i livet. Det går simpelthen for langsomt. Det er f.eks. ikke en holdbar løsning, at børnene skal vente tre får der kommer mere kapacitet på institutionsområdet. I LAs budgetudspil var der lagt op til en moderne pavillionløsning i strandområdet allerede næste år.

I de indgåede budget skal en sikker skolevej i Havdrup undersøges.

- Vi har afsat 7,5 millioner kroner ekstra pr. år, så der kan komme en sikker skolevej i Havdrup samt en cykelsti i Jersie by. Ja, der ligger en trafikplan, men der er bare ikke afsat penge i den, lyder det fra Blücher.

Liberal Alliance blev aldrig en del af budgetforhandlingerne.

- Der var et ultimativt krav om at skatten skulle op tre år i træk - og det vil vi ikke være med til.

Dermed måtte LA kigge med fra sidelinjen.

- Vi ville naturligvis ikke være med i budgettet for enhver pris. Det her viser bare, at vi er forskellige partier i Solrød, og det var ikke et mål i sig selv for mig, at skulle stå udenfor, understreger Emil Blücher.

- Men lige nu sidder jeg med en følelse af: Hvad skete der lige her?

Han har forståelse for at blandt andre Brian Mørch (DF) gik med i budgettet. DF gik bl.a. til forhandlingerne med en bevarelse af klippekortsordningen samt at Ungebasens fremtid bliver undersøgt.

- Men når man nu ser, hvordan Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti slår sig op på, at det er en sejr før børnefamilierne. Ja, det har jeg svært ved at forholde mig til. Jeg synes, at man giver børnefamilierne en lang næse.

Derudover understreger Emil Blücher, at budgetterne altså skal genforhandles hvert år. Og fra næste år med et nyt byråd.

Han ser med stor spænding frem til det kommende kommunalvalg:

- Som strømningerne er lige nu, har jeg svært ved at se, at der ikke kommer en ny borgmester.