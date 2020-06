Se billedserie Foto: FROM

Blomsterberg og rouladen

Solrød - 04. juni 2020 kl. 12:57 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver grinet. Der bliver pisket. Der bliver lyttet. Og så bliver der hygget. Fjorten elever fra 7. til 9. klasse på Uglegårdsskolen havde onsdag en dag, som på alle måder faldt i deres smag.

Eleverne har uden for normal skoleundervisning kastet sig ud i madlavning i projekt Madkamp. Og det er de rigtigt gode til. Så dygtige, at de blev blandt de ti bedste. Grundet coronakrisen, vil der ikke i år blevet udråbt en endelige vinder blandt de deltagende madklasser fra hele landet. Men Uglegårdsskolen har alligevel fået en præmie - nemlig en dag i selskab med kagedronningen Mette Blomsterberg. Godt nok på afstand - over web-cam - men alligevel.

Det var en, som altid, begejstret og veloplagt Blomsterberg, som onsdag formiddag tonede frem på skærmen i husgerningslokalet på skolen. Fra sit eget køkken fik hun hurtigt sat eleverne i sving med dagens udfordring - en Mette Blomsterberg hindbærroulade.

Elevernes lærere Mette Graabeck Wintcensen og Gitte Bronér havde denne dag indtaget birollen som assistenter. De vimsede rundt og kiggede til de unge kokke i aktion og sørgede for at fru Blomsterberg gik nogenlunde igennem med lyd og billede.

- Er I glade derude?

Blomsterberg fik ikke noget svar. Men ja, de var glade - og de havde travlt med at gøre klar til dagens udfordring.

- Når I bruger rigtig vanille, så pas på det. Det er dyrt.

Da vanillestængerne rundt ved arbejdsbordene var brugt op, opfordrede kagedronningen til, at man ikke bare skulle smide den tomme vanillestang ud.

- Læg den væk. Efter en måned er den knastør, og så kan I komme den i blenderen og lave det til vanillesukker, foreslog hun.

Men det var der ikke lige tid til at tænke på nu. For der var en roulade, lavet helt fra bunden, som skulle »fabrikeres«.

Ved et af bordene er Magnus Kaickau fra 9C i fuld sving med at mose hindbær.

- Jeg kan god lidt at lave mad. Og så er det fedt at være med i et fællesskab. I et team på tværs af klassetrin, fortæller Magnus.

Det er ikke kun i skolen, at han går i køkkenet.

- Jeg laver lidt mad derhjemme, og så har jeg et stort hjerte for kager. Jeg elsker kanelkagen.

I den anden ende af lokalet står Leonora Hansen fra 8. klasse.

- Det er ret hyggeligt, det her, fortæller hun og smiler bredt.

Hun er dog overbevist om, at det ikke er inden for kokke- eller bagefaget, at hun skal arbejde.

- Men jeg laver meget mad hjemme, og så bager jeg en hel del og laver desserter. Jeg er nok mest til drømmekage og hjemmebagte boller.

Uglegårdsskolen stillede med hold i både 2017 og 2019 - og begge år hentede de en flot bronzepræmie hjem. Sådan bliver det ikke næste år, hvor skolen har valgt at springe over.

Seancen med Mette Blomsterberg var kulminationen på et forløb med Madkamp, hvor de dygtige unge i køkkenet har lavet alt fra øl-is til svinekæber, tomatsuppe og croissanter.

Det har på alle måder været en succes. Men også fast arbejde, kunne lærerne fortælle. De har blandt andet været samlet på flere fredage helt til klokken 21. Men hvad gør man ikke, når man er vild med mad.