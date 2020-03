Bliv nu væk fra banen!

- Vi kan godt forstå, at vores grønne kunstgræsbaner frister. Men kære børn og unge, vil I ikke nok være søde at lade være med at kravle over hegnet og ind på banerne. Det er alt, alt for farligt. Vi står alle sammen i en svær situation, men hvis vi overholder regeringen og myndighedernes retningslinjer, så kan vi hurtigere vende tilbage til vores normale hverdag