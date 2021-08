Bliv klogere på det kommunale husholdningsbudget

Det er et kompliceret regnestykke, når byrådet skal jonglere med indtægter og udgifter og få "det kommunale husholdningsbudget" til at gå op, og det kan være sin sag at forstå de mange komplicerede tal. Byrådet har derfor besluttet, at flere borgere, end de brugerbestyrelser, der traditionel set er inviteret til et møde, skal have mulighed for at få forklaret og spørge ind til budgetforslaget for 2022-2025.