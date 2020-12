Biskoppen slår fast: Ingen juleaften uden gudstjenester

- Jeg har dyb forståelse for, at præsten og folk i Havdrup er stærkt berørte. Men vi bliver nødt til at se det her i en sammenhæng. Der er 330 kirker i Roskilde Stift, og det eneste egentlige smitteudbrud, vi har og har haft i forbindelse med gudstjenester her i stiftet under hele coronaperioden, er det, vi har nu i Havdrup. Det ser jeg som et tegn på, at vi har været meget opmærksomme omkring smitten og har optrådt ansvarligt, forklarer biskoppen.