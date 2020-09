Birthe Kjær spredte glæde

Birthe Kjær lagde torsdag eftermiddag vejen forbi Plejecenter Christian Have. Med velsprittede hænder, værnemidler og corona-retningslinjer sang beboerne på Christians Have lystigt med på de ikoniske og velkendte toner fra den danske sangerinde. Coronavirus har sat en stopper for de festlige aktiviteter på plejecenteret, så derfor vakte koncerten stor begejstring hos beboerne, som havde set frem til dagen.