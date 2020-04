Birger Guldbæk kan sagtens få tiden til at gå på plejecentret - til trods for at meget er anderledes i øjeblikket. Foto: Jesper From Foto: FROM

Birger trives - trods en underlig tid

Solrød - 18. april 2020 kl. 07:26 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne på Christians Have er mere eller mindre lukket ind. I hvert fald må der ikke komme besøgende ind på centret, mens coronasmitten florerer. Det er hårdt for mange ældre borgere, at de ikke kan få besøg af deres pårørende.

- Nogle har det ikke så godt. Men jeg har nu ingen problemer med det, fortæller 73-årige Birger Guldbæk.

Det er fire år siden, at Birger flyttede ind på plejecentret.

- Jeg har altid boet alene. For ti år siden faldt jeg og blev lammet, fortæller den tidligere tekniske rådgiver.

Han har det godt på centret, og har altid en masse at tage sig til - også selvom dørene til omverdenen er lukkede i denne tid.

- Jamen, jeg har jo min computer, bøgerne og så går jeg ture i sansehaven. Så jeg har ingen problemer med at få tiden til at gå, fortæller Birger, da DAGBLADET møder ham ved hegnet til plejecentret i forbindelse med fællessangen for dronningen torsdag eftermiddag.

Men det er ikke Birger, der synger for eller højest.

- Jeg synes det er alletiders at høre Philip Fabers morgensang. Men jeg er ikke selv verdens bedste til at synge, fortæller Birger Guldbæk med et smil.