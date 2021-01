Send til din ven. X Artiklen: Birger sprang ud som fransk tv-stjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birger sprang ud som fransk tv-stjerne

Solrød - 19. januar 2021 kl. 12:13 Kontakt redaktionen

Da en af de største franske nyhedsudsendelser løb over skærmen i Frankrig mandag aften, var det med et indslag fra Solrød Kommune. Den franske tv-station TF1 har nemlig mandag morgen været på besøg på Plejecenter Christians Have for at overvære andet stik af vaccination mod COVID-19 til beboerne på plejecenteret.

Interessen for Danmark og Solrød Kommune bunder i, at Danmark er det land i Europa, som er længst fremme med udrulningen af vaccinationsprogrammet, og den store franske tv-station har derfor lagt vejen forbi landet mod nord for at observere, hvordan vaccinationerne finder sted her til lands.

- Når et stort land som Frankrig tager til Danmark for at tage ved lære af, hvordan vi organiserer vaccinationsudrulningen, kan man da ikke undgå andet end at blive lidt stolt. Udrulningen af vaccinationsprogrammet er en kæmpe opgave for både det statslige sundhedsvæsen, regionerne, kommunerne og de praktiserende læger, og det er klart, at så kompliceret og logistisk stor en opgave kræver meget fra alle parter, men der er en utrolig stor vilje til at ville lykkedes, og sammen får vi enderne til at nå hinanden. Vaccinationsudrulningen er et flot bevis på, når samarbejdet på tværs om en livsvigtig opgave lykkes, siger borgmester Niels Hörup, som understreger, at alle sundhedsmæssige retningslinjer blev overholdt i forbindelse med tv-optagelserne.

Det var den 74-årige beboerformand Birger Guldbæk, der som den første beboer på Plejecenter Christians Have modtog andet stik af vaccinen, og som dermed blev den første borger i Solrød Kommune til at være færdigvaccineret. Da den franske tv-station forevigede stikket til aftenenes nyhedsudsendelse, tog den ældre herre postyret med ro.

- Det er da rigtig flot, at vi er så gode til at vaccinere hurtigt her i Danmark, og det er sjovt, at en fransk tv-station kommer og filmer her på Christians Have. Men det, vi går mest op i, er nu, at alle vi beboere bliver vaccineret, så vi snart kan se et lys for enden af tunnelen," siger Birger Guldbæk.

I alt modtog 112 beboere på Plejecenter Christians Have samt en håndfuld medarbejderemandag deres andet stik med vaccination mod COVID-19, og det er ikke kun beboerne på plejecenteret, der er blevet vaccineret på Christians Have. For at gøre det nemt for kommunens svage, ældre borgere, har plejecenteret også fungeret som vaccinationssted for ældre borgere, som ikke er bosiddende på plejecenteret. En del af disse blev vaccineret på plejecenteret i sidste uge, og det var en model, som sundhedschef i Solrød Kommune, Bibi Asklund, fortalte den franske tv-station om.

- Det er meget vigtigt at gøre det nemt for de af vores ældre borgere, som har svært ved at overskue at få vaccinen, og tilbyde dem en lokal løsning. Jo flere af borgerne vi kan få vaccineret, desto færre risikerer at ende på sygehuset med COVID-19. Det er en meget ressourcekrævende opgave at planlægge vaccinationerne, og det kræver et rigtig godt samarbejde mellem regionen, kommunen og de praktiserende læger, men det er absolut alt arbejdet værd, og i sidste ende sparrer denne model ressourcer på landets sygehuse, siger Bibi Asklund.