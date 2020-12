Se billedserie Lægen giver Birger Guldbæk det første stik i armen, da Christians Have som et af de første plejecentre i Danmark søndag morgen tog fat på at vaccinere beboerne mod covid-19. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Birger fik det første stik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birger fik det første stik

Solrød - 27. december 2020 kl. 10:18 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der er en næsten højtidelig stemning, mens uret snegler sig de sidste minutter op på 9. Læger og sundhedspersonale på Christians Have Plejecenter i Solrød står iklædt blå sikkerhedsdragter, visir og mundbind klar til at vaccinere 132 beboere på plejehjemmet som nogle af de første i Danmark til at modtage den nye vaccine mod covid-19.

Det er Birger Guldbæk, der skal have det første stik. Ti minutter i 9 kommer han gående med sin rollator og bliver hjulpet på plads i en stol i det store lokale, der i dag er lavet om til vaccinationsrum. Birger Guldbæk tager det hele med ophøjet ro. Han er formand for beboerrådet og har tidligere været menighedsrådsformand og har ingen problemer med at gå forrest. Han får også en lille sludder med borgmester Niels Hörup, som er mødt op for at være en flue på væggen, som han siger.

Logistik-arbejde Der er tre praktiserende læger, der vaccinerer. Gangarealet er blevet ensrettet, så man går ind i den ene ende og ud i den anden ende. På gulvet er markeret med blå tape og pile, hvordan beboerne skal gå for, at det hele kommer til at glide.

- Det er et logistikarbejde, så vi har fået en masse folk ind og hjælpe os af dem, som er vant til at komme her i huset, for eksempel terapeuterne. Som det har været fremme, er vaccinerne er meget delikate og skal håndteres og bruges umiddelbart efter, at de er åbnet, så vi skal have alt klar, for vi skal ikke have forstyrrelser og der må ikke opstå trafikpropper, siger leder af Christians Have, Kirsten Bjerregaard Andersen.

Så kommer en sygeplejerske ind fra naborummet, hvor vaccinen bliver gjort klar. Hun bærer to fade med blå beskyttende klæde og de klargjorte sprøjter med vaccinen, der skal forhindre mdtagerne med at blive smittet med covid-19.

Vaccinen er ankommet med ambulance fra Region Sjllands centralapotek kort forinden.

Få har sagt nej tak Det er valgfrit, om man ønsker at lade sig vaccinere mod covid-19. Alle beboere er derfor blevet spurgt på forhånd, om de ønsker vaccination, så de har kunnet gå det igennem med deres pårørende og tage stilling.

- De skal også give tilsagn i situationen, så de bliver fulgt ned af plejepersonale, der kender dem, fortæller Kirsten Bjerregaard Andersen.

Langt de fleste vil gerne modtage vaccinen, men der er også nogle, som har sagt nej tak.

- Der er ganske få, der har sagt nej tak, og jeg ved ikke hvorfor. Der er nogle i samfundet i det hele taget, der vælger ikke at tage imod den, siger plejehjemslederen.

Restriktioner fortsætter Hun påpeger, at selv om beboerne nu bliver vaccineret, er tiden med restriktioner ikke overstået endnu.

- Vi har mange restriktioner og skal sikkert blive ved med at have det. Inden al personalet og befolkningen som sådan er vaccineret, kan men ikke vide om den hellige grav er velforvaret, konstaterer hun.

Alligevel betyder vaccinen meget for beboerne.

- Nogle er vældig lettede, fordi det kan betyde en udsigt til at se de kære, som de næsten ikke har set i det meste af et år. Det er for dem, som det er for resten af samfundet, at de har udelukkende kunne skype og at man ikke fysisk har kunnet se og mærke hinanden i rigtig lang til. Det gælder små, som store. Der er ikke nogen, der har lidt mere end andre. Alle har måttet se sig selv puttet ned i sin egen lille smittebobbel, siger Kirsten Bjerregaard Andersen.

- Men nu er der lys for enden af den tunnel, som vi har bevæget os i. Man har vænnet sig til, at man nærmest bliver forskrækket, hvis nogen rækker hånden frem og vil give hånden, eller hvis nogen går frem mod én, så bakker man. Vi har fået en hel anden adfærd.

- Det bliver dejligt, når vi kan blive normale danske igen. Det er ikke dansk kultur, at man ikke kan give hinanden hånden, siger Kirsten Bjerregaard Andersen.

Alle beboere skal revaccineres om 21 dage.

relaterede artikler

Udvalgte borgere kan booke tid til coronavaccine efter nytår 27. december 2020 kl. 10:20

Ingen vaccine til sundhedspersonale i første omgang 27. december 2020 kl. 10:07