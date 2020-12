Foto: FROM

Biogas: Det er væltet ind med høringssvar

Solrød - 11. december 2020 kl. 10:16 Kontakt redaktionen

Hvis der er noget, som kan sætte gang i debatten i Solrød i øjeblikket - udover coronasituationen - så er det tankerne om endnu et biogasanlæg på Åmarken.

Nu er sidste frist for indlevering af høringssvar udløbet. Og bliver rigeligt at læse på, for det er kommet omkring 100 høringssvar til lokalplanforslaget og miljøgodkendelsen.

Da der er borgere, som har været ved tasterne mere end een gang, så er det altså ikke 100 borgere, som har vist behov for at ytre sig. Men stadig et højt antal.

Det kommer nu til at tage et par dage at få det fulde overblik, da første prioritet er at give kvittering på modtagelse til borgerne, oplyser Solrød Kommune.

