Biltyv flygtede fra politiet - og kørte ind i en hæk

To mænd stod omkring bilerne, men da politiet ankom satte den ene mand sig ind i den stjålne Mercedes personbil og kørte frem mod politiet. Betjentene forsøgte at standse Mercedesen, men den kørte væk fra stedet i hastigt tempo. Kort efter kørte den stjålne Mercedes galt og endte i en hæk. Føreren af bilen løb fra stedet, og der blev sendt en hundepatrulje ud at lede efter manden, men fandt ham ikke.

Han havde en bilnøgle på sig, som passede til den bil, som holdt tilbage på parkeringspladsen ved hallen. Den 30-årige nægtede at have ført bilen, men politiet mistænkte ham for at køre til stedet i bilen, selvom han var frakendt førerretten, og sigtede ham i for kørsel i frakendelsestiden.