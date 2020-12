Billedserie: Starten på en ny juletradition

Børnene fra Egebo hyggede sig med at pynte juletræet foran Karlstrup Kirke med deres egenproduktion af naturjulepynt. Det var så fin en oplevelse for både børn og pædagoger, at det er på tale, at gøre det til en tradition. Foto: Jens Wollesen.

Foto: Jens Wollesen