Bilist med problemer: Fart, førerret og forfalskning

Politiet standsede bilen på Cordozavej i Solrød, hvor føreren, en 40-årig mand fra Fårevejle blev sigtet for at køre for stærkt.

Han blev sigtet for dokumentfalsk af det midlertidige kørekort og for kørsel uden førerret.

Den 40-årige indrømmede, at han havde ændret alt i teksten ud over den sagkyndiges underskrift, så der nu stod hans navn på papiret. Den 40-årige havde ikke generhvervet sin førerret i forbindelse med en tidligere frakendelse og kunne derfor ikke lovligt køre bil.

Det viste sig at den 40-årige havde fremvist et forfalsket midlertidigt kørekort. Kørekortet var udstedt af en prøvesagkyndig i politiet, som formentlig har udleveret det håndskrevne midlertidige kørekort i forbindelse med en bestået køreprøve.

Sagen endte derfor med en sigtelse for at overtræde straffeloven for dokumentfalsk, som har fængsel i strafferammen oveni de to færdselsforseelser. Den 40-årige kan forvente at få sine sager afgjort ved et senere retsmøde.