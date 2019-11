Det var her ulykken skete - ved Yderholmvej og Åmarken. En bilist overså en motorcyklist. Da motorcykel formentlig lå i skygge af en bil, så den drejende bilist ikke motorcyklen. Sammenstødet var så voldsomt, at motorcyklisten ikke overlevede. Foto: Jesper From

Bilist frikendt for uagtsomt manddrab

Sagen var for retten tilbage i januar, men blev udskudt, da forsvareren havde behov for at Retslægerådet undersøgte om, der havde været amfetamin i blodet på motorcyklisten. Så først i onsdags var det muligt at genoptage sagen. Her var konklusionen dog fra Retslægerådet, at det ikke er muligt at spore amfetamin i blodet på en afdød person. Derfor kom det ikke til at indvirke på retsmødets udfald.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her