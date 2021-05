Bilbrand på motorvej giver massiv kø

En bil brød i brand på Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning, nord for Solrød syd, afkørsel 31a, tidligt torsdag morgen.

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at politiet fik meldingen klokken 6.49.

Føreren af bilen er uskadt og har fortalt til politiet, at problemerne kom fra motoren under kørslen, føreren kørte hurtigt ind i nødsporet, da vedkommende bemærkede problemerne, og kort efter stod bilen i lys lue.

- Vi har oplysninger om, at det er en 16 år gammel personbil. Føreren siger, at branden opstår i motorrummet. Det er formentlig en fejl derude. Så det er ikke noget, vi vil bruge ret meget tid på at undersøge, når det opstår under kørslen. Den største opgave er at få bilbrand slukket hurtigst mulig og få skiltevogn og redningskøretøjer væk. Men nogen kommer nok lidt for sent på arbejde i dag, siger Martin Bjerregaard.