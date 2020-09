Bikere over hele verden kører lørdag for en god sag

For otte år siden fik australske Mark Hawwa en god idé. Sammen med nogle andre bikere satte han sig for, at sætte fokus på, at alle bikere ikke er nogle »bad boys«. Så de iklædte sig deres fineste tøj og rullede en tur på deres tohjulede maskiner. Det blev i den grad bemærket! Så de satte sig for, at køreturen kunne bruges til at sætte fokus på og samle penge ind til et godt formål - nemlig prostatakræft og mænds helbred i det hele taget.