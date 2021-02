Betagende - og pivkoldt

Solrøds strande er i denne (is)tid forvandlet til et smukt vinterlandskab. Og selvom det er klaprende koldt, at tage turen ned for enden af Duevej, så er der rigtigt mange borgere, som benytter sig af muligheden for at se det smukke syn ved broen, hvor modige vinterbadere vover sig i vandet fra - hvis broen ikke er for ufremkommelig.