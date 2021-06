Send til din ven. X Artiklen: Besparelser med »kniven for struben« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besparelser med »kniven for struben«

Solrød - 25. juni 2021 kl. 14:07 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Den store regnemaskine har været i brug i forbindelse med budgetopfølgningen i Solrød Kommune og her har gennemgangen vist, at der blandt andet er brug for godt 14 millioner kroner i ekstra omkostninger til at hjælpe børn og unge med udfordringer.

På det seneste byrådsmøde stemte et flertal på den baggrund for en række »rokeringer« i budgettet for at finde pengene.

Men det var ikke med parternes gode vilje, lød det blandt andet fra Morten Scheelsbeck (K):

- Det er en rigtig møgtjans, vi har fået i vores udvalg og det er kun med kniven for struben, at vi har valgt at tage det sure med det søde, sagde han på byrådsmødet om besparelserne, der blandt andet rammer Familie- og Uddannelsesudvalget.

Her bliver der sparet knap seks millioner kroner på forskellige områder, blandt andet kommunale kompetencemidler og midler til vedligeholdelse af teknologi i dagtilbud.

Jonas Ring Madsen (S) var heller ikke begejstret for spareøvelsen, men hæftede sig ved, at det er en »skalopgave« for byrådet, mens Bo Nygaard Larsen (RV) ikke kunne stemme for, da han var bange for, at besparelserne ville skabe præcedens. På det punkt understregede SF, at man kun gik med til besparelser ud fra præmissen om, at det her ér en engangsøvelse.

Flere parter gav udtryk for, at der skal bedre styhr på området fremover, så man undgår den slags ubehagelige oplevelser.

Kim Sunesen (V), formand for Familie- og Uddannelsesudvalget pointerede dog, at »tingene ikke er ude af kontrol«.

- Pengene skal findes og så er det her det bedst mulige i en skidt situation, men vi skal selvfølgelig finde balancen i det lange løb, sagde han på byrådsmødet.

I den kedelige situation vard er dog også glæde over, at Solrød Kommune netop har en såkaldt budgetsikkerhedspulje, hvor en stor del af pengene kunne findes.

Det glæder også borgmester Niels Hörup, at man trods alt kan finde de nødvendige midler:

- Det står hævet over enhver tvivl, at vores børn og unge med særlige udfordringer selvfølgelig skal have den hjælp, de har krav på. At det så betyder, at vi må rykke rundt på budgettet, skal vi finde en løsning på. At omkostningerne til det specialiserede børne- og ungeområde er meget stigende, er ikke en enestående udfordring for os her i Solrød Kommune. Det er noget, som de fleste kommuner landet over arbejder med - udgiftsrammerne er de samme, og derfor må vi omprioritere på andre områder, siger han i den pressemeddelse Solrød Kommune har sendt ud.

Her fortsætter han:

- Budgetparterne har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet besluttet, at eventuelle besparelser skal findes inden for udvalgenes egen økonomi, men ingen byrådsmedlemmer ønsker, at Familie- og uddannelsesudvalget skal finde besparelser for de 15 millioner kroner, som budgettet på området er overskredet med. Det er simpelthen for voldsomt.

Bundlinjen blev, at resten af de uforudsete udgifter fordeler sig på besparelser på skole-, ældre- og socialområdet samt 3,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Cirka 6,5 millioner kroner af de uforudsete udgifter bliver finansieret af budgetsikkerhedspuljen, og der tages cirka 3,3 millioner kroner fra kassebeholdningen.