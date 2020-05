Besøg nu pårørende i haven på Christians Have

Du har også mulighed for at tage din pårørende med ud fra plejecenteret og f.eks. drikke en kop kaffe derhjemme. Hvis du gerne vil det, har du naturligvis et særligt ansvar for at overholde alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitte med coronavirus både for at passe godt på din egen pårørende og på de andre beboere på Plejecenter Christians Have.