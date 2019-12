Send til din ven. X Artiklen: Beskyttelse af kyststrækning rykker nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beskyttelse af kyststrækning rykker nærmere

Solrød - 21. december 2019 kl. 06:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har byrådet i Solrød Kommune taget endnu et skridt på vejen mod at sikre kommunens kyststrækning mod oversvømmelser. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for kystbeskyttelsen, og på byrådsmødet den 16. december besluttede byrådet, hvordan omkostningerne for kystsikringen skal fordeles.

- Ekstreme vejrsituationer såsom stormflod er ikke længere tænkte fremtidsscenarier. Vi ved ikke, om der kommer en ny stormflod i år, til næste år eller om ti år, men Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og det er vi nødt til ansvarsbevidst at tage stilling til - vi tør faktisk ikke at lade være. Byrådet har derfor lagt op til en fremtidssikret løsning, der så vidt muligt nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne, og den kystbeskyttelse koster naturligvis en vis sum penge, siger borgmester Niels Hörup.

Beskyttelsen af kysten bliver skræddersyet specifikt til kyststrækningens udseende, og området er derfor delt op i tre forskellige strækninger, som får hver sin løsning - klitter, diger og sluser. Der er forskel på forventningen til, hvad de tre løsningerne kommer til at koste, og borgernes bidrag til kystsikringen er derfor afhængig af, hvor de bor.

Samtidig bliver bidraget til kystsikringen også regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, vil der være et ekstra tillæg.

Endnu ved Solrød Kommune ikke præcist, hvad de enkelte kystsikringsløsninger kommer til at koste, men for to af områderne forventer kommunen, at bidraget kommer til at ligge på ca. 5 kr. per m2. Det vil sige, at hvis man har en grund på 1.000 m2, bliver bidraget på 5.000 kr. Det sidste område forventes at blive lidt dyrere.

Solrød Kommunes bidrag til etablering af kystsikring udgør 50 pct. af anlægsomkostningerne inden for hvert af de tre områder, og derudover bidrager Solrød Kommune som grundejer på lige fod med andre grundejere.

Når udgifterne til de forskellige kystbeskyttelsesløsninger ligger fast, vil Solrød Kommune sende et e-boks brev ud til de ca. 6.000 borgere, der er berørte af kystbeskyttelsen.