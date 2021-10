Bertel - du er et fyrtårn

"Bertel - Du har været en markant politiker i over 40 år i dansk politik. Du navigerer efter dybtfølte holdninger og principper og du navigerer ikke efter fokusgruppemålinger og sociale mediers lunefulde stemninger. Det er en mangelvare i dansk politik, og du er et forbillede for hvordan jeg selv forsøger og ønsker at agere som lokalpolitiker. Du er et fyrtårn når det gælder ordentlighed og du evner at lytte til andre, også modstandere, når der skulle findes virkelige løsninger på virkelige udfordringer. Det er ganske sikkert også en vigtig grund til at Poul Schlüter, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen alle har peget på dig som minister i deres regeringer, hvilket har ført til den imponerende rekord på hele 7906 ministerdage. Det har været en udsøgt fornøjelse og jeg har været stolt af at være med på et lille bitte stykke af din historiske rejse og karriere."