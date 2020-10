Bent Fabricius-Bjerres tre liv

Man kan sige at Bent Fabricius-Bjerre levede tre liv. Først var han nyskabende musiker, så blev han driftig forretningsmand, til sidst var han et ikon. Bent Fabricius-Bjerre havde overvældende indflydelse på tonerne og billederne omkring os - som komponist af eviggrønne melodier, som forretningsmand og som forbillede for yngre generationer.