Bekymringsbrev blev ved snakken

Solrød - 13. oktober 2021 kl. 09:44 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: - Med brevet vil vi gerne vise, at vi har vores bekymringer. Vi har et ansvar for at markere - og det har vi også gjort i andre sammenhænge, forsøgte Henrik T. Larsen (SF), da hans medlemsforslag om at sende et bekymringsbrev til regeringen og udlændingeministeren var til debat ved mandagens byrådsmøde.

Men lige meget hjalp det.

Brevet omhandlede regeringens fjernelse af opholdstilladelsen til syriske flygtninge.

- Det er et sympatisk og godt forslag. Men vi skal ikke drive udenrigspolitik i Solrød byråd. Jeg ser mere brevet som en bekymring for nogle borgere her i kommunen, og jeg støtter at vi sender brevet, løs det fra Bo Nygaard Larsen (R), som var ene mand om at støtte SFeren i at sende brevet. Peter Klokker (V) udlov at stemme, mens resten af byrådet ikke mente, at brevet skulle sendes.

- Det her er mennesker på midlertidigt ophold, men som deltager i samfundet. Når deres ophold stopper, så stopper det, sagde Jonas Ring Madsen (S).

Om brevets indhold sagde Emil Blücher (LA):

- Det her er en opfordring. Men jeg er ikke ekspert i sikkerhedsområder, så det vil være useriøst at komme med så klar en opfordring, som der står i brevet.

Flere af byrådets medlemmer henviste til, at de støtter den nuværende flygtningepolitik.

Henrik T. Larsen understregede:

- Det her er ikke en henstilling til at regeringen om at de skal rette ind efter Solrød byråd. Så det ærgrer mig, at der ikke er opbakning til at vi sender brevet.

Efter at have rådført sig med KL havde administrationen gjort byrådet opmærksom på, at bekymringsbrevet lå uden for byrådets beslutnings-kompetence.

Der var dog enighed i byrådet om, at det gav rigtig god mening, at man tog en snak rundt om bordet omkring brevet. Derfor blev Henrik T. Larsens punkt ikke taget af dagsordenen. Men videre kom brevet så ikke.