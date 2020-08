Se billedserie Der blev driblet og lagt op til skud, da Solrød Comets igen holdt en velbesøgt Basketskole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Basketskole slamdunker i en seriøs tid

Solrød - 10. august 2020 kl. 07:51 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerlandet ligger stille hen mange steder, men i Solrød Idrætscenter er der fart på.

- Go, go go. Pass that ball, lyder det fra træneren, der herser med de ældre elever i hallen, mens de små spillere dribler løs inde ved siden af.

Ved tilskuerpladserne finder man Henrik Sandberg, der er en både lettet og glad formand for basketballklubben Solrød Comets:

- Det har virkelig været dejligt, at det her overhovedet kunne lade sig gøre, siger han i larmen fra de knap 100 glade og dedikerede spillere på banerne.

Han fortæller, hvordan man var nødt til at aflyse et juniorstævne i marts og siden har kørt på lavt blus i klubben.

- Så det her er en god start på sæsonen, hvor spillerne igen får rørt sig og får spillet noget basket, så de bliver klar til træningen, siger han og fortsætter med et lille grin:

- Det virker også som en blød start op til, at de snart skal begynde i skole og hverdagen rammer igen.

Han glæder sig også over, at de unge har været virkelig gode til at tage ansvar og tage del i de nødvendige rutiner angående håndsprit og andet, der er nødvendigt i denne tid.

På gulvet gælder det om at ramme hinanden og den lille runde kurv, der for nogle hænger højt oppe. Det er nemlig ikke alle piger og drenge på gulvet, der ligner den klassiske basketballspiller på to meter eller mere.

- Det er faktisk nogle af de mindre spillere, der leverer de bedste detaljer, for de har ikke så store armbevægelser, bemærker formanden og fortsætter:

- Det gode ved basketball er jo, at det både er en individuel sport og en sport, hvor holdet også betyder rigtig meget.

Basketskolen er delt ind i forskellige niveauer, så der både er relevant træning for mindre øvede spillere og for de ældre årgange, hvor de handler om at udvikle færdigheder.

Den del tager klubbens træner Saman Veisi, tidligere iransk landsholdsspiller, sig af sammen med tre andre.

- Make that shot, lyder det fra ham, da en ny angrebsøvelse er sat i gang, og de unge spiller dribler sig op af banen, hvorefter bolden snart lander i kurven.

Det bliver fejret med high fives til kammeraterne, og da hele kampen er forbi klapper alle spillerne hinanden af banen.

Solrød Comets har i øjeblikket 250 medlemmer og er klar til at optage endnu flere, hvis interessen skulle være der hos deltagerne på basketskolen eller når sæsonen for alvor går i gang.