Se billedserie Der var rig mulighed for at få trænet færdighederne i Munkekærhallen lørdag formiddag. Foto: Anders Fallesen

Basketkometer håber på flere piger: - Det er slet ikke en drengesport

Solrød - 11. oktober 2021 kl. 17:51 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Selvom de store stjerner i basketball, såsom Kevin Durant og Luka Doncic, løb med de fleste overskrifter ved sommerens olympiske basketballturnering i Tokyo, var det noget helt andet, som fangede Henrik Sandbergs nysgerrighed og interesse.

For det samarbejde, samspil og stærke kollektiv, som de japanske basketkvinder viste frem for verden, hvor individuelle toppræstationer blev lagt i baggrunden til fordel for fællesskabet var helt unikt, mener Sandberg, der er formand for basketballklubben Solrød Comets.

Sådan skal basketball spilles. Og sådan en tilgang til spillet vil han gerne udbrede til især kvindebasketspillerne, fremhæver Henrik Sandberg denne solbeskinnede lørdag formiddag i Munkekærhallen, hvor Solrød Comets har indbudt til "Girl Jam Basketball." En begivenheder, der retter sigtet mod at få nye pigespillere til klubben.

- Det mest interessante ved hele OL for mig var at se de japanske kvinder, der fik en OL-semifinale. De spillede noget basket på en måde, som jeg godt kunne tænke mig, at alle piger spillede. Det var et ekstremt godt holdspil. Det var aflevering, "cut," aflevering, "cut." De kunne virkelig spille sammen, det var en fryd for øjet. Så det var 'tænk, hvis jeg kunne lære pigerne at spille sådan.' Og deres højeste spiller var 1,83 centimeter, mens amerikanerne jo havde en på 2,08, siger Henrik Sandberg om den sport, hvor højde som bekendt betyder meget.

Samspil og det sociale Ved lørdagens Girl Jam Basketball kommer ingen af spillerne op i den højde. Til gengæld er der også her fokus på samspil, gode afleveringer og ikke mindst glæden ved spillet.

En af deltagerne ved Girl Jam Basketball er 12-årige Milla. Hun er på kort tid blevet vild med sporten, og intet slår, når man lægger to point i kurven, mener hun:

- Og så er det fedt at spille med vennerne. Jeg synes helt klart, at det er sjovest at spille kamp, men det er også sjovt at træne og øve sig på at blive bedre. Men det fedeste er, når man at få bolden i kurven, siger Milla, der blev introduceret for basket i skolen og hurtigt blev bidt af det.

Fem nye ansigter er dukket op i Munkekærhallen, fortæller Henrik Sandberg, der da også håber, at begivenheder som denne kan være medvirkende til at udbrede kendskabet og glæden ved basket til en helt ny generation af piger.

- Et af de problemer, vi oplever, er, at piger meget ofte siger, at det er en drengesport. Og det vil vi meget gerne gøre noget ved. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er sådan, ud over at NBA selvfølgelig fylder meget. (...) Vores piger vil ofte gerne have noget mere individuel træning, hvor de kan koncentrere sig om at blive bedre. Det er ikke det der 'bulderbassebold,' som drengene godt kan lide. Med et event som i dag gælder det om at give dem noget glæde og lade dem finde ud af, at det er faktisk ikke en drengesport. Det er så sandelig også en pigesport. Og samtidig kan vi godt grine og have det sjovt med hinanden her, siger Henrik Sandberg, hvis egen datter selv er med i bruttotruppen på U17-landsholdet.

Forhåbentlig kan hun og de mange andre kvindelige basketkometer fra Solrød Comets en dag spille lige så flydende, kollektiv basketball som de japanske kvinder, der satte holdets succes højest.

Det er i hvert fald håbet i Solrød Comets, hvor pige- og kvindebasketball skal have en mere fremtrædende rolle i fremtiden, fortæller Henrik Sandberg, der har store planer for fremtidens kvindebasketball i Solrød.