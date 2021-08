Se billedserie Der er Basketskole på skemaet i Solrød. Foto: Torben Thorsø

Basketball i skoletasken

Solrød - 06. august 2021 kl. 14:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Dunk, dunk, dunk, dunk. Skolen ér begyndt for de godt 80 børn og unge, der i denne uge dribler, hopper og skyder på kurven i Solrød Idrætscenteret.

De er nemlig på Basketskole.

Det kunne tydelig høres, når boldene blev slået i gulvet og de instuderede øvelser gentaget igen og igen - men når træneren rakte hånden op blev der helt stille i hallen.

- Det skal selvfølgelig være sjovt, men vi har også stor fokus på disciplinen og respekten overfor hinanden, fortalte Henrik Sandberg, der er formand for klubben Solrød Comets og fortsatte med et grin:

- Mange forældre er også glade for, at vi på den her måde gør dem klar til skolestart i næste uge.

Det er basketballklubben, der nu for 22. gang har arrangeret Basketskole i den sidste uge af sommerferien og det er efterhånden en fasttømret tradition, hvor der hurtigt bliver fyldt op på holdene.

Klubben har indtaget hele idrætscenteret og der er hold i gang flere steder.

I den ene hal er de mindst spillere i gang med nogle simple øvelser, hvor de får føling med bolden og grundtrinene på rygraden.

Holdet kaldes for Space jam efter en aktuel tegnefilm, der hylder baskketballspillet. I en anden sal er de lidt større børn ved at lave øvelser sammen med en anden af klubbens trænere og i den store sal er det så juniorspillerne, der får instruktion af klubbens meget erfarne træner, Saman Veisi, der er tidligere iransk landsholdsspiller og har deltaget i OL.

Henrik Sandberg glæder sig over den generelle opbakning til Basketskolen og ikke mindst at klubbens egne trænere stiller op for at give både nuværende og eventuelle nye basketballspillere en god og lærerig oplevelse.

Solrød Comets bestræber sig på at Basketskolen skal byde på en behagelig atmosfære og være grundlag for mange nye kammeratskaber på kryds og tværs.

Udover at træne en masse basketball, så er der også plads til alternative træningsmetoder og leg med boldene.

- Det er også en uge, hvor vi prøver at arbejde individuelt med de spillere, der er tilmeldt. På den måde er det også en god måde at af gang i basketsæsonen på, fortæller Henrik Sandberg, der selv var med til at få Basketskolen stablet på benene for 22 år siden.

- Jeg har flere børnebørn med, forstået på den måde, at jeg var træner for forældrene til nogle af de børn, der nu er her, forklarer han og griner af, at han efterhånden er den ældste i basketskolen.