Barselscafé med babymassage

Gennem babymassage skaber du kontakt, nærhed, omsorg og tryghed for dit barn. Med babymassage styrker du også dit barns sanser og giver dit barn en fornemmelse af sig selv, som er med til at lægge fundamentet til dit barns motoriske udvikling. Sundhedsplejersken vil hjælpe dig i gang med massagen, så du gør det korrekt.

Barselscafeen er Solrød Bibliotek og Kulturhus' tilbud til nybagte forældre. Her byder vi på hyggelige aktiviteter og interessante foredrag for forældre med babyer. Her er der plads til at møde andre forældre og få ny inspiration med hjem. Spædbørn og tumlinger er meget velkomne i barselscaféen, og der vil være plads til både at amme, lege, trøste og skifte ble. Børnebibliotekaren står desuden altid klar med ideer og gode råd til tidlig sprogtilegnelse for de allermindste.