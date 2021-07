Lige nu holder Spar Nord til i midlertidige lokaler. Men fra omkring 1. oktober er de på plads på Solrød Strandvej 92. Foto: Spar Nord

Bank rykker ind på Solrød Strandvej 92

Solrød - 06. juli 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Det er nu lykkedes Spar Nord at finde en fast adresse efter, at de besluttede også at åbne afdeling i Solrød.

1. oktober rykker de fra Solrød Strandvej 98 til nummer 92.

Der er otte medarbejdere i banken.

- Vi glæder os enormt meget til at flytte ind i vores 373 kvadratmeter indbydende lokaler, hvor vi kan tage rigtig godt imod eksisterende såvel som nye kunder og give dem en bankoplevelse i særklasse. Det bliver skønt at flytte »rigtigt« ind i Solrød Strand og vise byen, at vi er her for alvor, fortæller Marie-Louise Tinsfeldt i en pressemeddelelse.

- Vi er umådeligt glade for vores midlertidige lokation i nr. 98, og vi nyder de hyggelige rammer i vores parcelhus, og den start, det har givet os. Men vi glæder os nu også meget til at åbne dørene til vores blivende lokation, hvor vi er helt sikre på, at vi får skabt nogle skønne, lyse og dejlige rammer for vores kunder og medarbejdere, fortæller afdelingsdirektør i Spar Nord Solrød Strand Marie-Louise Tinsfeldt.

Den nye location, som ligger bare få meter fra bankens midlertidige lokaler, bliver byens nye rådgivningshus i hjertet af Solrød Strand. Bygningen hedder i dag Back & Mind og huser mindre behandlere, hørecenter og en køreskole. Disse virksomheder flytter om bag bygningen i nyindrettede lokaler, mens Spar Nord Solrød Strand får lejemålet i hele fronten af bygningen med egen indgang.

Spar Nord Solrød Strand forventer at kunne åbne dørene og byde inden for i de nye lokaler - som lige nu gennemgår en gennemgribende renovering - omkring 1. oktober 2021. Indtil da vil afdelingens medarbejdere fortsætte med at have deres daglige gang på den midlertidige adresse på Solrød Strandvej 98.

Efter en veloverstået flytning satser afdelingen på at afholde et åbent-hus-arrangement.

