Badebroen bliver dobbelt så lang

Solrød - 29. juli 2021 kl. 15:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Forlængelsen af badebroen ved Duevej i Solrød er endelig en realitet.

Det har været et langt, sejt træk, men nu kan man snart tage sig en dukkert fra en badebro, der når helt ud over fedtemøget og giver mulighed for at dyppe sig i op til halvanden meter vand. Det er ikke mindst noget de lokale vinterbadere har drømt om i flere år.

Onsdag formiddag gik arbejdet med at få de nye brofag i vandet og hvis alt går efter planen, så vil broen være dobbelst så lang om en uges tid.

Det er Solrøds borgere, kommunen, Solrød Strand Grundejerforening og private sponsorerer samt Lokale og Anlægsfonden, der har stået for at betale de omkring 300.000 kroner regningen kommer til at lyde på, når arbejdet er færdig.

Det så ellers længe ud til, at forlængelsen af den kommunale badebro slet ikke ville blive til noget, for det var i begyndelsen svært at skaffe både penge og politisk opbakning til arbejdet.

- Men så gik Lokale og Anlægsfonden ind og støttede projektet med 150.000. Det gjorde, at der kom skred i tingene, fortæller Carsten Ring, der langt hen ad vejen har stået for at få badebroen realiseret.

Han fortæller, at han gik ind i projektet, da han kunne se, at en længere badebro ville gøre stranden endnu mere attraktiv, for både vinterbaderne og andre brugere af strandområdet ved Duevej:

- Jeg synes bare, det er fedt at gøre noget, der skaber værdi for Solrødderne. Jeg er ikke selv vinterbader og bruger ikke selv broen særlig ofte. Men jeg ser og glæder mig over, at den skaber værdi for rigtig mange mennesker, og med en længde ud på dybere vand bliver det super godt for alle.

Han fortæller videre, at selvom der nu er skabt et økonomisk fundament til at forlænge den eksisterende badebro, så håber man på fortsat støtte til at udvikle området ved broen.

- Vi vil for eksempel gerne have et rækværk på broen og det er også oplagt at få etableret en adgangsvej, så folk i rullestol eller andre også kan komme i vandet, siger Carsten Ring:

- Så vi håber stadig på endnu mere opbakning til at udvide projektet med badebroen.

Han lægger ikke skjul på, at han også politisk er engageret i at få et endnu større fokus på de mange muligheder, der findes langs de seks kilometer perfekt sandstrand som kommunen råder over.

Hvis man har lyst til at støtte projektet, så er det muligt at støtte, både som privatperson og som virksomhed, hvis man indbetaler et lidt større beløb kan man endda få sit navn på den færdige bro.

Der er også planer om at få sat en mobil sauna op i området, som de lokale vinterbadere, »Solbaderne« kan bruge i den kommende sæson.

Man kan støtte projektet ved at »købe« et bræt på broen, som man dermed får sit navn på.

Med støtte på 300 kr får man sit navn på et fællesskilt, 1.000 kr giver dig dit eget bræt med navn på og for 1.500 kr kan man få sit firmalogo på eget bræt. Man er selvfølgelig også velkommen til - enten som firma eller privatperson - at købe flere brædder og dermed få en hel række med sit navn eller logo på. Alle beløb er dog velkomne.

Indbetalt din støtte på mobilepay: 28792749 eller til konto: 0892 2059072 med angivelse af navn og telefonnummer.

Hvis indbetalingen drejer sig om køb af bræt, så send gerne mail med kontaktoplysninger og det navn, som skal stå på brættet. Mailen kan sendes til tj@makeiteasy.dk