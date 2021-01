Areal til nyt biogasanlæg: Ikke omfattet af naturbeskyttelse

Lige inden mandagens byrådsmøde forelå der spørgsmål og svar omkring om det areal, som er udset til et kommende biogasanlæg, er opfattet af Naturbeskyttelsesloven. Altså med andre ord om området derfor ikke må anvendes til f.eks. et biogasanlæg.

Det er een af naboerne på Åmarken, Ina Lindemark, som har sendt forespørgslen, som så Solrød Kommune har set på og konkluderet på. De skriver således i deres konklusion:

»Det er Solrød Kommunes vurdering, at arealet ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 om beskyttede naturtyper. Denne vurdering beror på talrige undersøgelser af beskyttede naturarealer i Jersie Mose udført af både statslige og kommunale myndigheder. Imens de omkringliggende arealer har været registreret som beskyttede over en lang årrække, så har projektarealet aldrig været omfattet af beskyttelsen. Seneste registrering er foretaget i efteråret 2018, hvor der tilmed har været ændret i grænsen for et af de omkringliggende beskyttede arealer. Det er derfor vurderingen, at der aktivt har været taget stilling til at projektarealet ikke er omfattet af beskyttelsen.«

I en pressemeddelelse fra Solrød Kommune siger borgmester Niels Hörup (V) om det kommende projekt:

- Et nyt biogasanlæg vil betyde en reduktion af drivhusgasser med cirka 31.708 tons om året. En væsentlig del af denne reduktion kan have en direkte effekt for Solrød Kommunes drivhusgasregnskab, og vi regner med, at et nyt anlæg kan bidrage med cirka 25 procent af Solrød Kommunes nye mål for 2030 om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent. Hvis vi skulle opnå det samme resultat ved at plante træer, skulle vi plante skov på et areal, der svarer til hele kommunens størrelse, og sammen med det eksisterende biogasanlæg vil begge have en global drivhusgasreduktion, der svarer til et skovareal på fire gange kommunens areal. Et nyt biogasanlæg vil derfor have stor betydning for vores grønne omstilling her i kommunen. Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre vores lokalt for at handle på vor tids største udfordring - den globale opvarmning.